В Румынии появится самая большая военная база НАТО в Европе
Самую большую военную базу НАТО в Европе строят в Румынии. Ее могут развернуть к 2040 году после расширения 57-й авиабазы ВВС страны «Михаил Когэлничану», передает Румынское телевидение.
Отмечается, что в населенном пункте Михаил Когэлничану на юго-востоке Румынии началось расширение находящегося здесь комплекса. Объект будет занимать 2,8 тысячи гектаров. Румыния выделит на работы $2,5 млрд.
Проект военного комплекса, который появится в результате расширения базы «Михаил Когэлничану», предусматривает в том числе расширение инфраструктуры аэродрома, создание административных и социальных зданий, школ и детсадов, магазинов и больницы. В городе поселятся 10 тысяч солдат НАТО с семьями и вспомогательный персонал объекта.
Базу полностью введут в эксплуатацию в 2040 году. По некоторым данным, в результате комплекс станет крупнейшей военной базой Североатлантического альянса в Европе.
Румынское телевидение напоминает, что американские Вооруженные силы используют «Михаил Когэлничану» с 1999 года. Сейчас на базе размещены элементы 101-й воздушно-десантной дивизии США и истребители союзников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru