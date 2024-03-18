В Румынии появится самая большая военная база НАТО в Европе

Отмечается, что в населенном пункте Михаил Когэлничану на юго-востоке Румынии началось расширение находящегося здесь комплекса. Объект будет занимать 2,8 тысячи гектаров. Румыния выделит на работы $2,5 млрд.

Проект военного комплекса, который появится в результате расширения базы «Михаил Когэлничану», предусматривает в том числе расширение инфраструктуры аэродрома, создание административных и социальных зданий, школ и детсадов, магазинов и больницы. В городе поселятся 10 тысяч солдат НАТО с семьями и вспомогательный персонал объекта.

Базу полностью введут в эксплуатацию в 2040 году. По некоторым данным, в результате комплекс станет крупнейшей военной базой Североатлантического альянса в Европе.

Румынское телевидение напоминает, что американские Вооруженные силы используют «Михаил Когэлничану» с 1999 года. Сейчас на базе размещены элементы 101-й воздушно-десантной дивизии США и истребители союзников.

