Депутат Госдумы включил Харьков и Одессу в «санитарную зону» на Украине
«Санитарная зона» на Украине должна учитывать действие ракетных установок с дальностью поражения до 500 километров, заявили эксперты НСН.
При создании «санитарной зоны» на Украине следует учитывать, что в зоне СВО действуют ракетные установки с дальностью поражения до 500 километров, заявил НСН военный эксперт Алексей Подберезкин. В этой связи в подобную зону может войти не только Харьков, но и Днепропетровск (Днепр), Одесса и Николаев, пояснил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Президент РФ Владимир Путин допустил создание «санитарной зоны» на Украине, чтобы обезопасить регионы России. По словам главы государства, она должна быть такой глубины, чтобы её не могли преодолеть современные средства поражения иностранного производства. Как рассказал Подберезкин, сама идея «санитарной зоны» не нова.
«Санитарная зона позволит обезопасить территорию России от кочующей артиллерии дальнего действия и ракетных установок. Это условное понятие, мы его и раньше учитывали в своих планах, но называли «зоной недопуска». Путин имеет в виду, что летом в зоне СВО возможно появление F-16 – истребительной авиации. Обнаружение этих самолетов на дальних подступах - задача санитарной зоны. Контроль сухопутными войсками позволит обезопасить ее. Так как сейчас действуют ракеты до 500 километров, можно говорить о том, что нужно расстояние до 500 километров», - сообщил он.
В свою очередь Виктор Водолацкий заявил, что в «санитарную зону» может войти Харьков, Одесса и ряд других территорий.
«Санитарная зона, которая обеспечит безопасность территории Российской Федерации – 400 километров. Это не только Харьков, но также Днепропетровск, Одесса, Николаев и многие другие населенные пункты. Важно, чтобы на этой территории не было бойцов ВСУ, их оружия, ракетных установок. Мы должны взять эту территорию под контроль, отодвинуть войска», - подытожил он.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что границы «санитарной зоны» на Украине будут зависеть от дальности вооружений, от которых необходимо обезопасить территорию России, напоминает «Радиоточка НСН».
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