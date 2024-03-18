Депутат Госдумы включил Харьков и Одессу в «санитарную зону» на Украине

В свою очередь Виктор Водолацкий заявил, что в «санитарную зону» может войти Харьков, Одесса и ряд других территорий.

«Санитарная зона, которая обеспечит безопасность территории Российской Федерации – 400 километров. Это не только Харьков, но также Днепропетровск, Одесса, Николаев и многие другие населенные пункты. Важно, чтобы на этой территории не было бойцов ВСУ, их оружия, ракетных установок. Мы должны взять эту территорию под контроль, отодвинуть войска», - подытожил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что границы «санитарной зоны» на Украине будут зависеть от дальности вооружений, от которых необходимо обезопасить территорию России, напоминает «Радиоточка НСН».

