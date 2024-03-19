Гагин: Санитарная зона нужна не менее чем на 250 километров вглубь Украины

По его словам, отсчет пойдет от границ новых регионов, это и будет санитарной зоной, о которой говорил глава государства Владимир Путин. При этом есть еще один вариант развития событий: враг «добровольно оттягивает от российских границ войска» на 250 километров.

Ранее Путин в своем избирательном штабе во время пресс-конференции не исключил, что на территории Украины будет создана «санитарная зона». Он сослался на происходящие «трагические события», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

