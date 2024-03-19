Гагин: Санитарная зона нужна не менее чем на 250 километров вглубь Украины
Вооруженные силы Украины, если обстрелы российской территории продолжатся, армии РФ придется отодвинуть вглубь не менее чем на 250 километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление советника главы ДНР Яна Гагина.
По его словам, отсчет пойдет от границ новых регионов, это и будет санитарной зоной, о которой говорил глава государства Владимир Путин. При этом есть еще один вариант развития событий: враг «добровольно оттягивает от российских границ войска» на 250 километров.
Ранее Путин в своем избирательном штабе во время пресс-конференции не исключил, что на территории Украины будет создана «санитарная зона». Он сослался на происходящие «трагические события», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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