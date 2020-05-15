Новости за ночь: Киев отказался закреплять особый статус Донбасса в Конституции

Украина не намерена закреплять особый статус Донбасса в Конституции. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление сделанное в офисе украинского президента. По итогам видеоконференции контактной группы по Донбассу администрация президента Украины сообщила, что любая возможность закрепления особого статуса региона в основном законе исключается.

Кроме того, Киев заявил, что проведение местных выборов в Донбассе будет возможно только после передачи украинским властям контроля на границе с Россией, отмечает RT.

Таким образом, Киев снова ушел от выполнения Минских соглашений, которые предусматривают закрепление особого статуса Донбасса в Конституции, а также проведение выборов в регионе, подчеркивают Известия.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона наблюдает полный саботаж Украиной политической части договорённостей, достигнутых на нормандском саммите в Париже.