Новости за ночь: Киев отказался закреплять особый статус Донбасса в Конституции
Украина не намерена закреплять особый статус Донбасса в Конституции. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление сделанное в офисе украинского президента. По итогам видеоконференции контактной группы по Донбассу администрация президента Украины сообщила, что любая возможность закрепления особого статуса региона в основном законе исключается.
Кроме того, Киев заявил, что проведение местных выборов в Донбассе будет возможно только после передачи украинским властям контроля на границе с Россией, отмечает RT.
Таким образом, Киев снова ушел от выполнения Минских соглашений, которые предусматривают закрепление особого статуса Донбасса в Конституции, а также проведение выборов в регионе, подчеркивают Известия.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона наблюдает полный саботаж Украиной политической части договорённостей, достигнутых на нормандском саммите в Париже.
В начале мая НСН писала, что Украина не собирается вести переговоры с нынешними представителями самопровозглашённых республик Донбасса в рамках «минского процесса». Об этом в рамках онлайн-дискуссии, организованной 4 мая американской Atlantic Council, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Согласно Минским соглашениям, Киев должен согласовать с представителями неподконтрольных ему территорий Донбасса три законодательных акта, в том числе об особом статусе этих территорий. По словам Ермака, переговорщики из Донбасса, с которыми Киев согласен договариваться, должны соответствовать нескольким критериям.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона наблюдает полный саботаж Украиной политической части договорённостей, достигнутых на нормандском саммите в Париже.
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