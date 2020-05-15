Новости за ночь: Украинцы и белорусы просят РФ помочь с возвращением из США

Российские дипломаты в США получают просьбы о содействии от граждан Украины, Белоруссии и Казахстана, желающих вернуться домой, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его словам приводятся на странице диппредставительства в Facebook.

Авиакомпании усилят проверку пассажиров вывозных рейсов

Между тем, из Нью-Йорка в Россию вылетел ещё один самолёт «Аэрофлота» с россиянами. На вывозной рейс попали 369 граждан. По словам Антонова, это своеобразный рекорд по загрузке такого рейса.

В числе возвращающихся в Российскую Федерацию 40 человек из «гуманитарного» списка посольства — люди, находящиеся в сложной жизненной ситуации, которые лечились или проходили реабилитацию в США. Кроме того, на родину отправились ещё 10 школьников.

Как рассказал Антонов, россияне также просят организовать вывозной рейс из Майами.

Международное авиасообщение было ограничено из-за пандемии коронавируса. Россия принимает только вывозные рейсы по заранее согласованному графику.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:СШААвиаперелетыКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры