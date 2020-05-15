Новости за ночь: Украинцы и белорусы просят РФ помочь с возвращением из США

Между тем, из Нью-Йорка в Россию вылетел ещё один самолёт «Аэрофлота» с россиянами. На вывозной рейс попали 369 граждан. По словам Антонова, это своеобразный рекорд по загрузке такого рейса.

В числе возвращающихся в Российскую Федерацию 40 человек из «гуманитарного» списка посольства — люди, находящиеся в сложной жизненной ситуации, которые лечились или проходили реабилитацию в США. Кроме того, на родину отправились ещё 10 школьников.

Как рассказал Антонов, россияне также просят организовать вывозной рейс из Майами.

Международное авиасообщение было ограничено из-за пандемии коронавируса. Россия принимает только вывозные рейсы по заранее согласованному графику.

