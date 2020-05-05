Новости за ночь: У Зеленского потребовали заменить представителей ЛНР и ДНР на переговорах

Согласно Минским соглашениям, Киев должен согласовать с представителями неподконтрольных ему территорий Донбасса три законодательных акта, в том числе об особом статусе этих территорий. По словам Ермака, переговорщики из Донбасса, с которыми Киев согласен договариваться, должны соответствовать нескольким критериям.

Это должны быть представители гражданского общества, у которых есть только гражданство Украины, которые вынужденно остались на «оккупированных» территориях, которые не убивали украинских солдат и не принимали преступных решений, приводит слова Ермака газета «Коммерсантъ».

Глава офиса украинского президента также подчеркнул, что Киев считает участниками Трёхсторонней контактной группы по урегулированию только Украину, ОБСЕ и Россию. Москва же, как известно, считает себя посредником в переговорах между Киевом, ЛНР и ДНР.

Ранее была достигнута предварительная договорённость о создании в рамках Трёхсторонней контактной группы консультативного совета, в рамках которого Киев должен напрямую договариваться с представителями неподконтрольных территорий. Сейчас Донбасс в контактной группе представляют главы МИД самопровозглашённых республик — Владислав Дейнего (ЛНР) и Наталья Никонорова (ДНР).