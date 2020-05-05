Новости за ночь: У Зеленского потребовали заменить представителей ЛНР и ДНР на переговорах

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Украина не собирается вести переговоры с нынешними представителями самопровозглашённых республик Донбасса в рамках «минского процесса». Об этом в рамках онлайн-дискуссии, организованной 4 мая американской Atlantic Council, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Согласно Минским соглашениям, Киев должен согласовать с представителями неподконтрольных ему территорий Донбасса три законодательных акта, в том числе об особом статусе этих территорий. По словам Ермака, переговорщики из Донбасса, с которыми Киев согласен договариваться, должны соответствовать нескольким критериям.
Это должны быть представители гражданского общества, у которых есть только гражданство Украины, которые вынужденно остались на «оккупированных» территориях, которые не убивали украинских солдат и не принимали преступных решений, приводит слова Ермака газета «Коммерсантъ».
Глава офиса украинского президента также подчеркнул, что Киев считает участниками Трёхсторонней контактной группы по урегулированию только Украину, ОБСЕ и Россию. Москва же, как известно, считает себя посредником в переговорах между Киевом, ЛНР и ДНР.
Ранее была достигнута предварительная договорённость о создании в рамках Трёхсторонней контактной группы консультативного совета, в рамках которого Киев должен напрямую договариваться с представителями неподконтрольных территорий. Сейчас Донбасс в контактной группе представляют главы МИД самопровозглашённых республик — Владислав Дейнего (ЛНР) и Наталья Никонорова (ДНР).
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