Царёв объяснил нежелание Киева вести переговоры с ДНР и ЛНР
Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв рассказал НСН, почему Киев не собирается вести переговоры с нынешними представителями самопровозглашённых республик Донбасса.
Украина не собирается вести переговоры с нынешними представителями самопровозглашённых республик Донбасса в рамках «минского процесса». Об этом в рамках онлайн-дискуссии, организованной 4 мая американской Atlantic Council, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Согласно Минским соглашениям, Киев должен согласовать с представителями неподконтрольных ему территорий Донбасса три законодательных акта, в том числе об особом статусе этих территорий. По словам Ермака, переговорщики из Донбасса, с которыми Киев согласен договариваться, должны соответствовать нескольким критериям. Это должны быть представители гражданского общества, у которых есть только гражданство Украины, которые вынужденно остались на «оккупированных» территориях, не убивали украинских солдат и не принимали преступных решений.
Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН отметил, что Киев давно делает попытки отказаться от выполнения минских договоренностей.
«Киев всячески пытается выскочить из подписанных ранее соглашений, для того, чтобы Россия выглядела как агрессор. Собственно, это цель всего конфликта на Донбассе – представить Россию агрессором. И либо Россия бросила бы соотечественников на Донбассе и получила бы кризис внутри страны, либо она должна была защитить республики и тогда бы её обвинили как агрессора», - добавил Олег Царёв.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о намерении «вернуть» Донбасс. По его словам, Киев намерен восстановить украинскую власть в регионе после того, как оттуда «выйдут войска». Свое заявление Зеленский сделал в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» на телеканале «Украина».
Зеленский считает, что в перспективе Киев организует выборы на Донбассе. И по его словам, это произойдет, как только Киев получит контроль над границей с Россией.
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