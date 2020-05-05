Царёв объяснил нежелание Киева вести переговоры с ДНР и ЛНР

Украина не собирается вести переговоры с нынешними представителями самопровозглашённых республик Донбасса в рамках «минского процесса». Об этом в рамках онлайн-дискуссии, организованной 4 мая американской Atlantic Council, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Согласно Минским соглашениям, Киев должен согласовать с представителями неподконтрольных ему территорий Донбасса три законодательных акта, в том числе об особом статусе этих территорий. По словам Ермака, переговорщики из Донбасса, с которыми Киев согласен договариваться, должны соответствовать нескольким критериям. Это должны быть представители гражданского общества, у которых есть только гражданство Украины, которые вынужденно остались на «оккупированных» территориях, не убивали украинских солдат и не принимали преступных решений.

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН отметил, что Киев давно делает попытки отказаться от выполнения минских договоренностей.