Новости за ночь: В России предложили ввести спецпособие на покупку масок и перчаток

На время пандемии коронавируса в России можно ввести специальное пособие на на покупку масок и перчаток. С таким предложение к членам кабинета министров обратилась председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец, пишет RT.

Она подчеркнула, что обязательный масочный режим действует во многих регионах страны, при этом не у всех жителей страны есть возможность приобретать необходимые средства защиты. Согласно предложению НРК, выплаты должны быть ежемесячными и рассчитываться, исходя из средней цены масок и перчаток, а также выдачи минимум одной маски в день, отмечает РИА ФАН.

При этом, как отмечает Ura.ru, Ирина Волынец заявила, что пособие можно заменить раздачей необходимого количества средств индивидуальной защиты.

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Накануне НСН писала, что риск заразиться коронавирусной инфекцией даже при использовании средств индивидуальной защиты, в том числе перчаток сохраняется, если не соблюдать ряд правил. Об этом в интервью Пятому каналу заявила завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. Эксперт подчеркнула, что использовать можно как одноразовые, так и многоразовые перчатки. Главное не допускать их превращения в «рассадник инфекции».

В случае, если используются резиновые перчатки, после прихода домой их следует снять и выбросить,. Если средство защиты от СOVID-19 тканевое, его следует выстирать с мылом и желательно прогладить, отмечаете РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПандемияИрина ВолынецКоронавирусЗащитная маска
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