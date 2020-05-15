Новости за ночь: В России предложили ввести спецпособие на покупку масок и перчаток
На время пандемии коронавируса в России можно ввести специальное пособие на на покупку масок и перчаток. С таким предложение к членам кабинета министров обратилась председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец, пишет RT.
Она подчеркнула, что обязательный масочный режим действует во многих регионах страны, при этом не у всех жителей страны есть возможность приобретать необходимые средства защиты. Согласно предложению НРК, выплаты должны быть ежемесячными и рассчитываться, исходя из средней цены масок и перчаток, а также выдачи минимум одной маски в день, отмечает РИА ФАН.
При этом, как отмечает Ura.ru, Ирина Волынец заявила, что пособие можно заменить раздачей необходимого количества средств индивидуальной защиты.
Накануне НСН писала, что риск заразиться коронавирусной инфекцией даже при использовании средств индивидуальной защиты, в том числе перчаток сохраняется, если не соблюдать ряд правил. Об этом в интервью Пятому каналу заявила завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. Эксперт подчеркнула, что использовать можно как одноразовые, так и многоразовые перчатки. Главное не допускать их превращения в «рассадник инфекции».
В случае, если используются резиновые перчатки, после прихода домой их следует снять и выбросить,. Если средство защиты от СOVID-19 тканевое, его следует выстирать с мылом и желательно прогладить, отмечаете РЕН ТВ.
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