Новости за ночь: В России предложили ввести спецпособие на покупку масок и перчаток

На время пандемии коронавируса в России можно ввести специальное пособие на на покупку масок и перчаток. С таким предложение к членам кабинета министров обратилась председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец, пишет RT.

Она подчеркнула, что обязательный масочный режим действует во многих регионах страны, при этом не у всех жителей страны есть возможность приобретать необходимые средства защиты. Согласно предложению НРК, выплаты должны быть ежемесячными и рассчитываться, исходя из средней цены масок и перчаток, а также выдачи минимум одной маски в день, отмечает РИА ФАН.

При этом, как отмечает Ura.ru, Ирина Волынец заявила, что пособие можно заменить раздачей необходимого количества средств индивидуальной защиты.