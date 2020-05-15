Новости за ночь: Зеленский продлил запрет «Одноклассников» и «Яндекса»
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил предложение СНБО и СБУ продлить запрет российских сайтов и соцсетей ещё на три года. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Блокировка действует с 2017 года. Она касается соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисов компании «Яндекс». На Украине также запрещены продукция компании «1С» и антивирусные программы «Лаборатории Касперского». Вместе с этими запретами тогдашний президент Украины Пётр Порошенко расширил санкционный список в отношении российских физических и юридических лиц.
Силовики мотивировали необходимость продления этих санкций в 2020 году соображениями национальной безопасности.
Отметим, что в январе на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой разблокировать все запрещённые российские сервисы. Они не приносят никакого вреда, утверждал автор петиции.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Читайте также новости за ночь 15 мая:
- Новости за ночь: Киев отказался закреплять особый статус Донбасса в Конституции
- Новости за ночь: В России предложили ввести спецпособие на покупку масок и перчаток
- Новости за ночь: Кассирам разрешили не обслуживать покупателей без масок
- Новости за ночь: Украинцы и белорусы просят РФ помочь с возвращением из США
Горячие новости
Заразились
252 тыс.+9 974 / сут.
Умерли
2 305+93 / сут.
Выздоровели
53 530+5 527 / сут.
- Роскачество обнаружило в пельменях кишечную палочку
- Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе
- СМИ: Власти Москвы купили крупнейшего производителя масок в России
- В даркнете торгуют базой данных российских автовладельцев
- Глобальный сбой произошел в работе YouTube.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru