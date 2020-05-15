Новости за ночь: Зеленский продлил запрет «Одноклассников» и «Яндекса»

Блокировка действует с 2017 года. Она касается соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисов компании «Яндекс». На Украине также запрещены продукция компании «1С» и антивирусные программы «Лаборатории Касперского». Вместе с этими запретами тогдашний президент Украины Пётр Порошенко расширил санкционный список в отношении российских физических и юридических лиц.

Силовики мотивировали необходимость продления этих санкций в 2020 году соображениями национальной безопасности.

Отметим, что в январе на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой разблокировать все запрещённые российские сервисы. Они не приносят никакого вреда, утверждал автор петиции.