Новости за ночь: Кассирам разрешили не обслуживать покупателей без масок
Минпромторг направил в регионы, Роспотребнадзор, МВД и Росгвардию рекомендации по работе магазины в условиях действующего «масочного» режима. Как рассказал замглавы министерства Виктор Евтухов, в них прописано, что магазин «вправе и обязан» не отпускать товар на кассе покупателю без медицинской маски.
Сотрудники магазина не могут силой надеть маску на посетителя, но если тот не согласится с этим требованием, администрация магазина может вызвать представителей органов внутренних дел, добавил Евтухов.
Если магазин предпринял меры по недопущению нарушения, то наказывать администрацию торгового объекта нельзя, передаёт ТАСС.
Многие регионы России, а также Москва и Московская область ввели обязательный масочный режим после майских праздников. В Москве, в частности, граждан обязали носить маски и перчатки в магазинах и в транспорте. В первые дни действия этого правила нарушителей не штрафовали.
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