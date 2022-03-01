«Никакого прекращения операции»: Украине предрекли долгие переговоры с Россией
Выгоду от переговоров должны получить граждане Украины, но прекращение спецоперации даже не обсуждается, заявил НСН политолог Марат Баширов.
Прекращение военной операции России было бы успехом для президента Украины Владимира Зеленского, но такой вопрос даже не будет обсуждаться, стороны еще долго будут вести переговоры, заявил политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Переговоры делегаций России и Украины прошли 28 февраля. После них представители сторон уехали на консультации в столицы. Ожидается второй раунд переговоров. Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Киева они были безрезультатными.
«Думаю, завтра-послезавтра будет второй раунд переговоров, если украинская сторона опять не уйдет в молчанку. Для Зеленского успех переговоров – это прекращение специальной военной операции, но это не обсуждается. Вместе с тем, точно нужно обсуждать вопросы безопасности гражданского населения. Также нужно обсуждать тему с раненными и пленными, необходимо соблюдать Женевскую конвенцию. Поэтому, когда Зеленский говорит, что нет результатов, он фактически отрицает, что есть общие темы. Разные подходы и взгляды. Сейчас Россию и Украину устроили бы вопросы гуманитарного характера, все остальные вопросы пока не сводимы», - сказал Баширов.
Политолог выразил мнение, что на переговорах затрагивались вопросы не только о нейтральном статусе Украины, но и темы, связанные с уголовным преследованием нацистов и «Майданом».
«Москва поставила условия, связанные с нейтральным статусом Украины. Это фактически означает демилитаризацию Украины. Второе – это выведение за рамки правового поля нацистских движений, в том числе вполне возможно, что ставился вопрос о расследовании тех преступлений, которые они совершали. Вполне возможно, обсуждались вопросы независимости ЛНР и ДНР. Также могли обсуждать события, связанные с "Майданом"», - отметил Баширов.
По его словам, выгода от переговоров России и Украины должна быть в первую очередь для украинских граждан.
«Надо рассуждать не про интересы сторон, а про интересы граждан Украины, которые сейчас находятся в очень сложном положении. Политика Киева о передаче оружия людям, которые не являются военными, все это ухудшает положение граждан. Выгода должна быть именно для граждан и здесь очень много зависит от украинской стороны», - резюмировал Баширов.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако страна будет стремиться к ее демилитаризации. Политолог Глеб Павловский в разговоре с «Радиоточкой НСН» отмечал, что Путин уже не согласится на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о нейтральном статусе Украины. По его словам, учитывая российскую военную операцию такие разговоры уже запоздали.
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