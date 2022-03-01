«Никакого прекращения операции»: Украине предрекли долгие переговоры с Россией

По его словам, выгода от переговоров России и Украины должна быть в первую очередь для украинских граждан.

«Надо рассуждать не про интересы сторон, а про интересы граждан Украины, которые сейчас находятся в очень сложном положении. Политика Киева о передаче оружия людям, которые не являются военными, все это ухудшает положение граждан. Выгода должна быть именно для граждан и здесь очень много зависит от украинской стороны», - резюмировал Баширов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако страна будет стремиться к ее демилитаризации. Политолог Глеб Павловский в разговоре с «Радиоточкой НСН» отмечал, что Путин уже не согласится на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о нейтральном статусе Украины. По его словам, учитывая российскую военную операцию такие разговоры уже запоздали.

