Россиянам рассказали о плюсах и минусах дружбы с начальником

Она отметила, что в таких ситуациях требуется чётко разделить личные и профессиональные вопросы. Это связано с тем, что начальник влияет на постановку задач, оценку работы сотрудника, его премирование и карьерные возможности. Однако это не значит, что должны создаваться особые условия для одного человека.

Шульженко указала, что дружеские отношения не должны мешать руководителю указать на ошибку или принять неприятное для сотрудника решение. Работник, в свою очередь, не должен считать действия начальника изменением личного к нему отношения.

«Главный ориентир — не степень близости, а способность сохранять объективность», — заключила эксперт.

Ранее бизнес-консультант Елена Гуцалова заявила, что многие сотрудники годами не получают повышение из-за специфических рабочих привычек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

