Вода для Крыма, Чернобыль, десант: Россия и Украина отчитались о первых победах
Власти Киева сообщают о жертвах и разрушениях жилых домов, в свою очередь Минобороны России заявляет, что ВС не наносят удары по городам Украины.
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что после начала специальной военной операции российская армия вывела из строя 74 наземных объекта вооруженных сил Украины.
По его словам, в ходе операции также была нарушена деятельность 11 аэродромов военно-воздушных сил, трех командных пунктов, пункта базирования Военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук-М1». Кроме того, были сбиты два украинских Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотника «Байрактар ТБ-2».
Конашенков также заявил, что российские военные разблокировали Северо-Крымский канал. По его словам, российские войска вышли к Херсону, что «позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым».
Позднее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что российские военные взяли под контроль чернобыльскую зону и объекты Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).
В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что украинские военные якобы отбили атаку российского десанта на аэропорт Гостомеля под Киевом.
«Гостомель! Первая большая победа! Час назад наши десантники на вертолетах отработали аэродром Гостомель НУРСами! После чего высадились и зачистили аэродром», - написал Геращенко на своей странице в Facebook. Впрочем, подтверждений тому, что аэропорт был взят российским десантом, а потом у него отбит, нет.
Народный депутат из фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук поздно вечером 24 февраля заявила, что следующие сутки или двое будут критическими для Украины. По ее словам, Вооруженные силы Украины готовятся, что Россия может перейти ко второй волне обстрела в ночь на 25 февраля.
В ночь на 25 февраля украинская госпогранслужба на своей странице в Facebook заявила, что Украина потеряла контроль над островом Змеиный, относящемся к Одесской области. Остров находится в Черном море недалеко от украинско-румынской границы. Погранслужба рассказала, что Змеиный был обстрелян боевой авиацией, из-за чего там разрушена инфраструктура. Пограничники отказались сдавать и были убиты.
Рано утром 25 февраля украинское агентство УНИАН сообщило, что в Киеве раздались мощные взрывы. Их было слышно, в частности, в Печерском и Голосеевском районах, на Позняках. В районе Троещины раздалось шесть взрывов.
Мэр Киева Виталий Кличко в свою очередь опубликовал фото в Facebook, где виден разрушенный жилой дом в Киеве на улице Кошица. По его словам, в жилой дом попали обломки ракеты. Кличко отметил, что трое граждан пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации в течение 90 дней. Президент также заявил, что 137 украинских военных погибли за последние сутки, еще 316 получили ранения. Зеленский подчеркнул, что остался в Киеве со своим народом.
«Мы не боимся говорить с Россией обо всем, о гарантиях безопасности, о нейтральном статусе Украины. Важно: какими будут гарантии и какие именно страны их дадут», - сказал Зеленский.
Между тем Минобороны России подчеркивает, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.
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