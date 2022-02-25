Вода для Крыма, Чернобыль, десант: Россия и Украина отчитались о первых победах

По его словам, в ходе операции также была нарушена деятельность 11 аэродромов военно-воздушных сил, трех командных пунктов, пункта базирования Военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук-М1». Кроме того, были сбиты два украинских Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотника «Байрактар ТБ-2».

Конашенков также заявил, что российские военные разблокировали Северо-Крымский канал. По его словам, российские войска вышли к Херсону, что «позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым».