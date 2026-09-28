Уроженец Казахстана остался жить в России после концерта Metallica в Москве
Поклонник Metallica из Казахстана после концерта любимого коллектива в Москве отказался возвращаться на родину. Об этом пишет Life.ru.
Речь идёт о легендарном концерте Monsters of Rock в Тушино, который прошёл 28 сентября 1991 года. Уроженцу города Шевченко (ныне Актау) Александру Ключнику, который фанател от Metallica с 12 лет, тогда было лишь 16. И он решил, что должен попасть на это шоу.
По словам мужчины, на момент поездки паспорта у него ещё не было, с деньгами тоже имелись проблемы. Несмотря на это он с четырьмя пересадками всё же добрался до Москвы, а до фестиваля жил и ночевал на Казанском вокзале.
«Я был настолько заряжен... что все сложности воспринимались просто как часть пути», — вспоминает он.
Ключник отметил, что после концерта понял, что возвращаться в Казахстан он не желает. И остался в Москве. Спустя 35 лет мужчина признался, что именно тот концерт в Тушино показал, насколько большой мир находится за пределами привычной ему жизни.
Ранее сервис «КИОН Музыка» выяснил, что группа Rammstein лидирует среди исполнителей по уровню преданности аудитории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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