На могиле Егора Летова не обнаружили следов осквернения
Следов осквернения на могиле основателя группы «Гражданская оборона» Егора Летова в Омске не обнаружили. ОБ этом сообщает РЕН ТВ.
Ранее в интернете появились фотографии, на которых запечатлено, что на могиле музыканта совершается подобие экстремистского обряда с использованием свиной головы. Однако ни съёмочная группа телеканала, ни работники кладбища каких-либо признаков осквернения не нашли.
«Ни мы, ни пацаны ничего не видели, никто не обращался», – рассказал сторож.
Между тем, полиция всё равно иницировала проверку. Брат Летова Сергей, который ухаживает за могилой, рассказал стражам порядка, что узнал о произошедшем от фанатов.
Пользователи соцсетей, в свою очередь, начали сомневаться, что свиная голова вообще там была, предположив, что появившиеся в интернете снимки были сгенерированы нейросетями.
Ранее в Армении задержали мужчину, который в городе Гюмри осквернил посвященный героям Великой Отечественной войны мемориал «Мать Армения», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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