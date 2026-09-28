На могиле Егора Летова не обнаружили следов осквернения

Ранее в интернете появились фотографии, на которых запечатлено, что на могиле музыканта совершается подобие экстремистского обряда с использованием свиной головы. Однако ни съёмочная группа телеканала, ни работники кладбища каких-либо признаков осквернения не нашли.

«Ни мы, ни пацаны ничего не видели, никто не обращался», – рассказал сторож.

Между тем, полиция всё равно иницировала проверку. Брат Летова Сергей, который ухаживает за могилой, рассказал стражам порядка, что узнал о произошедшем от фанатов.

Пользователи соцсетей, в свою очередь, начали сомневаться, что свиная голова вообще там была, предположив, что появившиеся в интернете снимки были сгенерированы нейросетями.

Ранее в Армении задержали мужчину, который в городе Гюмри осквернил посвященный героям Великой Отечественной войны мемориал «Мать Армения», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

