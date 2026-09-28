В Федерации бокса России назвали сумму призовых за чемпионат Европы

По его словам, вопрос призовых обсуждался с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлёвым. Было принято решение о выплате обладателям золотых медалей по 2,5 млн рублей. За второе место - один млн рублей. За третье - 500 тысяч рублей.

«Тренерам будут отдельные поощрения. Еще с Умаром Назаровичем проговорим», — добавил Беспутин.

На прошедшем в Софии (Болгария) чемпионате Европы по боксу российские спортсмены завоевали 15 наград: семь золотых, пять серебряных и три бронзовые.

Ранее сборная России одержала победу в общем медальном зачете прошедшего в Хорватии чемпионата Европы по спортивной гимнастике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

