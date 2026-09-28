В Федерации бокса России назвали сумму призовых за чемпионат Европы
Победители чемпионата Европы по боксу получат по 2,5 млн рублей призовых. Как пишет «Газета.Ru», об этом заявил генсекретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.
По его словам, вопрос призовых обсуждался с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлёвым. Было принято решение о выплате обладателям золотых медалей по 2,5 млн рублей. За второе место - один млн рублей. За третье - 500 тысяч рублей.
«Тренерам будут отдельные поощрения. Еще с Умаром Назаровичем проговорим», — добавил Беспутин.
На прошедшем в Софии (Болгария) чемпионате Европы по боксу российские спортсмены завоевали 15 наград: семь золотых, пять серебряных и три бронзовые.
Ранее сборная России одержала победу в общем медальном зачете прошедшего в Хорватии чемпионата Европы по спортивной гимнастике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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