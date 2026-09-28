Уехавший бизнесмен Минц не признает свою вину в хищении 34 млрд рублей

Бизнесмен Борис Минц продолжает настаивать на своей невиновности по уголовному делу о хищении 34 миллиардов рублей у «ФК Открытие». Он утверждает, что средства деньги якобы остались в распоряжении кредитной организации, передает РЕН ТВ.

Адвокат предпринимателя сообщил, что Минц произвел обмен кредитных средств на облигации. При этом свидетель по делу, замглавы департамента кредитования, заявил, что предприниматель и его сыновья не принимали участие в обсуждении покупки ценных бумаг. Таким образом, они не могли оказать влияние на решение руководства банка.

Кроме того, в то время, когда, предположительно, были похищены средства, Центральный банк как раз проводил проверки. Тогда сотрудники ЦБ не сумели обнаружить каких-либо нарушений.

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Более того, в официальном письме регулятор оценил финансовое положение подконтрольного Минцам O1 Group как более стабильное по сравнению с двумя компаниями, чей залог покрывал сумму кредита в несколько раз.

Следствие настаивает, что Борис Минц, двое его сыновей, а также председатель правления ПАО Банк «ФК Открытие» Евгений Данкевич заключили заведомо невыгодную для кредитной организации сделку по приобретению облигаций O1 Group. Именно таким путем они похитили активы на вмененную им следствием сумму.

Минц успел уехать за границу, в России он заочно арестован и объявлен в международный розыск. Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что, уезжая из России, предприниматели наивно пытаются сохранить контроль над своим бизнесом.

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ФОТО: ТАСС / Владислав Шатило / RBC
ТЕГИ:ХищенияОбвиненияПредприниматели

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