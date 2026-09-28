Уехавший бизнесмен Минц не признает свою вину в хищении 34 млрд рублей

13 человек погибли и один пострадал при пожаре на заводе пиротехники в Ярославской области

Две кандидатуры предложены на должность председателя Госдумы девятого созыва

Иностранцы ещё полгода смогут платить за российский газ не только в Газпромбанке

Три сотни медведей ликвидировано с начала года в Иркутской области

Минсельхоз планирует продлить запрет на вылов воблы до конца 2027 года