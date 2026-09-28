«Где тонко, там и рвется. Поэтому здесь надо смотреть на то, не как долго пара вместе, а что до этого происходило – был ли какой-то конфликт, напряжение. Осень и весна в этом смысле не такое простое время, осенью сокращается световой день, организму это не так комфортно. Это создает фоновое раздражение внутри человека, а если в отношениях что-то не так, возможна неожиданная эскалация. Если конфликт был не очень явным, осень может вывести его в открытую фазу. Надо взять это на заметку, стараться находить точки соприкосновения: вместе пойти погулять, ходить в гости, сходить в театр или кино. Это поможет разрядить обстановку, чтобы не растить раздражение к партнеру. Человек – социальное существо. Если вдвоем не удается наладить, надо искать, что поможет. А поможет выход за пределы квартиры, за пределы того, что между людьми происходит», - рассказала она.

Если человек чувствует себя подавленным, ему страшно, грустно и у него апатия, то в первую очередь необходимо сдать анализы и проверить гормоны щитовидной железы. Об этом НСН рассказала психолог Екатерина Каталина.

