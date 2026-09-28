Психолог рассказала, как пережить осенний кризис в отношениях
Наталья Панфилова заявила НСН, что осенью в человеке фоном присутствует раздражение, что пагубно влияет на отношения в семьях.
Осенью в отношениях часто случается эскалация, если до этого был какой-то скрытый конфликт, заявила семейный психолог Наталья Панфилова в разговоре с НСН.
Осенью у пар могут обостряться накопившиеся разногласия, а на поверхность выходить скрытые обиды. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила кандидат психологических наук Нигар Алигаева. Панфилова согласилась с таким выводом.
«Где тонко, там и рвется. Поэтому здесь надо смотреть на то, не как долго пара вместе, а что до этого происходило – был ли какой-то конфликт, напряжение. Осень и весна в этом смысле не такое простое время, осенью сокращается световой день, организму это не так комфортно. Это создает фоновое раздражение внутри человека, а если в отношениях что-то не так, возможна неожиданная эскалация. Если конфликт был не очень явным, осень может вывести его в открытую фазу. Надо взять это на заметку, стараться находить точки соприкосновения: вместе пойти погулять, ходить в гости, сходить в театр или кино. Это поможет разрядить обстановку, чтобы не растить раздражение к партнеру. Человек – социальное существо. Если вдвоем не удается наладить, надо искать, что поможет. А поможет выход за пределы квартиры, за пределы того, что между людьми происходит», - рассказала она.
Если человек чувствует себя подавленным, ему страшно, грустно и у него апатия, то в первую очередь необходимо сдать анализы и проверить гормоны щитовидной железы. Об этом НСН рассказала психолог Екатерина Каталина.
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