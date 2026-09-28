СМИ: Трамп 29 сентября примет в Белом доме глав ИИ-компаний
Президент США Дональд Трамп 29 сентября должен принять в Белом доме руководителей компаний, которые занимаются развитием искусственного интеллекта. Во встрече также примет участие спикер палаты представителей Конгресса Майк Джонсон.
Об этом сообщает Semafor со ссылкой на осведомленный источкни в администрации Вашингтона. По данным издания, на вторник также намечено мероприятие с участием Трампа, глав ИИ-компаний и членов правительства президента США. Ожидается, что там будет презентован новый сайт администрации.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее президент США Дональд Трамп сообщил о решении переоборудовать Триумфальную арку, которая возводится в Вашингтоне, в военный комплекс.
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