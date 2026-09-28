Путин утвердил атамана «Центрального казачьего войска»

Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил Андрея Фадюхина атаманом войскового казачьего общества «Центральное казачье войско». Документ уже опубликован и вступает в силу со дня подписания.

«Центральное казачье войско» — это официальное государственное казачье объединение. Оно функционирует на территории Москвы и 17 областей Центрального федерального округа России.

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Отчетно-выборный Большой круг войскового казачьего общества прошел 6 июня 2026 года. Именно на нём Фадюхина избрали новым атаманом.

Ранее режиссер документального фильма «Казаки. Подвиг длиною в 100 лет» Владислав Гусев в пресс-центре НСН объяснил, почему его команда взялась за тему казачества, несмотря на обилие уже существующих материалов.

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ФОТО: Портал "Российское казачество"
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