Путин утвердил атамана «Центрального казачьего войска»
Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил Андрея Фадюхина атаманом войскового казачьего общества «Центральное казачье войско». Документ уже опубликован и вступает в силу со дня подписания.
«Центральное казачье войско» — это официальное государственное казачье объединение. Оно функционирует на территории Москвы и 17 областей Центрального федерального округа России.
Отчетно-выборный Большой круг войскового казачьего общества прошел 6 июня 2026 года. Именно на нём Фадюхина избрали новым атаманом.
Ранее режиссер документального фильма «Казаки. Подвиг длиною в 100 лет» Владислав Гусев в пресс-центре НСН объяснил, почему его команда взялась за тему казачества, несмотря на обилие уже существующих материалов.
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