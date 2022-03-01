Песков: Разговора Путина с Зеленским пока в планах нет

Разговор президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским на данный момент не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока нет в планах», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее политолог Алексей Чадаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что сейчас сторонами обсуждается повышение уровня переговоров.

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«В первую очередь, потому что несколько раз были инициативы по поводу прямых переговоров на самом верхнем уровне, но они все время срывались из-за того, что не могли определить место – Минск, Варшава, Стамбул или Баку», - отметил он.

Накануне прошли первые с начала военной операции переговоры делегаций России и Украины. Президент этой страны Владимир Зеленский заявил по их итогам, что Киев настаивал на «завершении войны», но не получил от переговоров с Москвой желаемого результата.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийПереговорыКремльДмитрий Песков
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