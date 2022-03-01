Песков: Разговора Путина с Зеленским пока в планах нет
Разговор президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским на данный момент не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Пока нет в планах», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Ранее политолог Алексей Чадаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что сейчас сторонами обсуждается повышение уровня переговоров.
«В первую очередь, потому что несколько раз были инициативы по поводу прямых переговоров на самом верхнем уровне, но они все время срывались из-за того, что не могли определить место – Минск, Варшава, Стамбул или Баку», - отметил он.
Накануне прошли первые с начала военной операции переговоры делегаций России и Украины. Президент этой страны Владимир Зеленский заявил по их итогам, что Киев настаивал на «завершении войны», но не получил от переговоров с Москвой желаемого результата.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- Мишустин анонсировал запрет для иностранного бизнеса на выход из активов РФ
- Песков заявил, что санкции не влияют на его жизнь
- Кремль не видит оснований для дела против РФ в Международном уголовном суде
- Власти Львова запретили продажу алкоголя
- Песков: Разговора Путина с Зеленским пока в планах нет
- Шойгу анонсировал «международный антифашистский конгресс»
- Российские банки не смогут выпускать карты Mastercard и Visa
- Лавров: Евросоюз избрал путь нелегитимных санкций вместо диалога
- Наблюдатели ОБСЕ направляются в РФ из Донбасса
- Премьер Италии заявил о готовности к санкциям против «российских олигархов»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru