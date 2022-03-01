Песков: Разговора Путина с Зеленским пока в планах нет

«В первую очередь, потому что несколько раз были инициативы по поводу прямых переговоров на самом верхнем уровне, но они все время срывались из-за того, что не могли определить место – Минск, Варшава, Стамбул или Баку», - отметил он.



Накануне прошли первые с начала военной операции переговоры делегаций России и Украины. Президент этой страны Владимир Зеленский заявил по их итогам, что Киев настаивал на «завершении войны», но не получил от переговоров с Москвой желаемого результата.

