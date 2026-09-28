Охотники не заинтересованы в медвежатине и не могут выгодно продать его шкуру, поэтому отстреливают животных редко. Чтобы остановить рост численности популяции, можно использовать африканский и голландский опыт, рассказал НСН охотовед и зоолог Михаил Кречмар.



Охота на медведя является дорогой, она не выгодна охотникам. Они платят за разрешение на деятельность и налоговый сбор, несут транспортные расходы и закупают приманку. Об этом сообщает ТАСС.