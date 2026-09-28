Цианид, пуля и газ: Зоолог объяснил, как остановить «медвежий бунт» в России

Численность медведя разрослась, но есть альтернативные способы ее регуляции, а не только отстрел, заявил НСН Михаил Кречмар.

Охотники не заинтересованы в медвежатине и не могут выгодно продать его шкуру, поэтому отстреливают животных редко. Чтобы остановить рост численности популяции, можно использовать африканский и голландский опыт, рассказал НСН охотовед и зоолог Михаил Кречмар.

Охота на медведя является дорогой, она не выгодна охотникам. Они платят за разрешение на деятельность и налоговый сбор, несут транспортные расходы и закупают приманку. Об этом сообщает ТАСС.

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«Охота на медведя достаточно затратная, если вы не живете в лесу рядом с ними. Для этого нужен транспорт, лицензия и путевка. В этом нет никакой выгоды — максимум с животного можно снять шкуру и повесить себе дома, но выделка идет от 20 тысяч, а хороший ковер — 70 тысяч. Если бы его можно было бы есть, то с со всеми бы справились. Но у этого товара нет никакой ликвидности. Из-за этого их численность резко увеличилась. Если не отстреливать, то их можно травить цианидом, как делают в Африке со слонами или использовать специальный газ, как делают с гусями на полях Голландии», — указал он.

Ранее доктор биологических наук, биолог-охотовед Анатолий Кудактин в эфире НСН дал совет, как выжить в схватке с медведем

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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