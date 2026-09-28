В России назвали главную ошибку Трампа в решении конфликта на Украине

Он указал, переговорный процесс развивается медленно из-за того, что Вашингтон продолжает оказывать поддержку Киеву, а давление Трампа на Зеленского происходит «только на словах».

«На своей шкуре Зеленский особо этого давления не чувствует», — отметил эксперт.

Блохин добавил, что поэтому украинский лидер, вероятнее всего, проигнорирует призыв главы Белого дома поехать в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Трамп заявил, что потребовал от Зеленского «сбавить обороты» в отношении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

