В России назвали главную ошибку Трампа в решении конфликта на Украине
Главной ошибкой президента США Дональда Трампа в решении конфликта на Украине является отсутствие реального давления с его стороны на украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог-американист Константин Блохин.
Он указал, переговорный процесс развивается медленно из-за того, что Вашингтон продолжает оказывать поддержку Киеву, а давление Трампа на Зеленского происходит «только на словах».
«На своей шкуре Зеленский особо этого давления не чувствует», — отметил эксперт.
Блохин добавил, что поэтому украинский лидер, вероятнее всего, проигнорирует призыв главы Белого дома поехать в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее Трамп заявил, что потребовал от Зеленского «сбавить обороты» в отношении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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