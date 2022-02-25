«Нервы, истерика и убежище»: Украине предрекли бегство Зеленского из страны

Зеленский начинает нагнетать ситуацию по поводу своей ликвидации военными России, заявил НСН политолог Богдан Безпалько.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне российской военной операции может покинуть страну, он специально нагнетает ситуацию заявлениями о том, что Россия хочет ликвидировать его и его семью, заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Зеленский: Украина осталась в одиночестве

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что российские власти обозначили его как «цель номер один», а его семью – как «цель номер два». По словам Зеленского, Кремль хочет «уничтожить Украину, уничтожив главу государства».

«Зеленский просто немного нагнетал. Если бы его действительно поставили целью номер один или номер два, то наверняка его бы уже физически ликвидировали. Сложно оценить, правильно ли Зеленский себя ведет… Все, что он делал до этого, было абсолютно неправильно. Поэтому то, что он делает сейчас, не имеет абсолютно никакого значения. Он нервничает и истерит, это все видно. Есть вероятность того, что он покинет страну, она растет с каждым часом. Можно также учесть заявления Лондона о том, что ему готовы предоставить политическое убежище», - сказал Безпалько.
Зеленский вновь призвал Путина к переговорам для прекращения военных действий

Политолог отметил, что устранение Зеленского не имело бы никакого военного или политического смысла.

«Это человек, с которым можно вести какие-то переговоры. Не сейчас, конечно, но недельки через две. Сам по себе он не представляет никакой ценности, а уж тем более его семья. Уничтожение его семьи – это имиджевые потери для Вооруженных сил России. Это не имело бы никакого военного или политического смысла. Хотя американцы на нашем месте непременно ликвидировали бы и его, и его семью», - резюмировал Безпалько.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако страна будет стремиться к ее демилитаризации. Следом выступил президент Украины Владимир Зеленский и заявил, что Киеву не нужна «ни холодная, ни горячая, ни гибридная война». Народ и власти Украины, по его словам, хотят мира. В Минобороны России к вечеру 24 февраля отчитались о ходе операции. В частности, после начала операции российская армия вывела из строя 74 наземных объекта.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийДонбассУкраинаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры