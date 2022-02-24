Минобороны РФ заявило о выводе из строя 74 военных объектов Украины

Отмечается, что в числе выведенных из строя наземных объектов Украины 11 аэродромов военно-воздушных сил, 3 командных пункта и пункт базирования украинских военно-морских сил

Кроме того уничтожены 18 радиолокационных комплексов ПВО С-300, а также «Бук – М1».

Также российские войска сбили украинский боевой вертолет и четыре ударных беспилотника «Байрактар ТБ-2».

Ранее стало известно, что в результате ошибки пилотирования потерпел аварию и российский штурмовик Су-25, летчик успел катапультироваться и уже находится в своей части.

