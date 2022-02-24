Минобороны РФ заявило о выводе из строя 74 военных объектов Украины
Российские войска вывели из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Отмечается, что в числе выведенных из строя наземных объектов Украины 11 аэродромов военно-воздушных сил, 3 командных пункта и пункт базирования украинских военно-морских сил
Кроме того уничтожены 18 радиолокационных комплексов ПВО С-300, а также «Бук – М1».
Также российские войска сбили украинский боевой вертолет и четыре ударных беспилотника «Байрактар ТБ-2».
Ранее стало известно, что в результате ошибки пилотирования потерпел аварию и российский штурмовик Су-25, летчик успел катапультироваться и уже находится в своей части.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,9 млн+133 тыс. / сут.
Умерли
349 тыс.+762 / сут.
Выздоровели
13,0 млн+136 тыс. / сут.
- В Латвии прекратят выдачу виз россиянам
- Захарова заявила, что слова Киева о ядерном оружии меняют всю ситуацию
- Аксенов: происходящее на Украине не помешает курортному сезону в Крыму
- «Барселона» отказалась от игры с «Зенитом» в Санкт-Петербурге из-за ситуации на Украине
- Матвиенко жестко ответила противникам демилитаризации Украины
- ФК «Шальке» уберет символику «Газпрома» с футболок футболистов
- «Мое сердце разрывается»: Лобода призвала остановить войну на Украине
- Чехия прекратила выдачу виз россиянам
- Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях
- Украина обратилась за помощью к ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru