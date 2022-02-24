Минобороны РФ заявило о выводе из строя 74 военных объектов Украины

Российские войска вывели из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Выпущенный со стороны Украины снаряд разорвался на территории Кубани

Отмечается, что в числе выведенных из строя наземных объектов Украины 11 аэродромов военно-воздушных сил, 3 командных пункта и пункт базирования украинских военно-морских сил

Кроме того уничтожены 18 радиолокационных комплексов ПВО С-300, а также «Бук – М1».

Также российские войска сбили украинский боевой вертолет и четыре ударных беспилотника «Байрактар ТБ-2».

Ранее стало известно, что в результате ошибки пилотирования потерпел аварию и российский штурмовик Су-25, летчик успел катапультироваться и уже находится в своей части.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Аверин
ТЕГИ:Минобороны РФВСУ
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