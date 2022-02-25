Зеленский: Украина осталась в одиночестве

По словам главы государства, «мощнейшие силы мира наблюдают издалека» за происходящим на Украине, а санкций, введенных против начавшей военную операцию России, недостаточно, отмечает RT.

Кроме того, Зеленский заявил, что страны НАТО, ранее выступавшие за вступление Украины в альянс, сейчас «боятся, не отвечают» и «не готовы» принимать страну в организацию, пишет Ura.ru.

«Кто готов воевать вместе с нами? Честно: не вижу таких. Я говорю всем партнерам: сейчас важный момент, решается судьба нашей страны. Я спрашиваю у них: "С нами ли вы?" Они отвечают, что с нами, но нас с собой в альянс они брать не готовы», — отметил украинский президент.

