Зеленский: Украина осталась в одиночестве
Украина осталась в одиночестве, защищая свое государство, считает президент страны Владимир Зеленский. Об этом украинский лидер заявил в своем видеообращении.
По словам главы государства, «мощнейшие силы мира наблюдают издалека» за происходящим на Украине, а санкций, введенных против начавшей военную операцию России, недостаточно, отмечает RT.
Кроме того, Зеленский заявил, что страны НАТО, ранее выступавшие за вступление Украины в альянс, сейчас «боятся, не отвечают» и «не готовы» принимать страну в организацию, пишет Ura.ru.
«Кто готов воевать вместе с нами? Честно: не вижу таких. Я говорю всем партнерам: сейчас важный момент, решается судьба нашей страны. Я спрашиваю у них: "С нами ли вы?" Они отвечают, что с нами, но нас с собой в альянс они брать не готовы», — отметил украинский президент.
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