Зеленский: Враг обозначил меня как цель номер один

Зеленский опроверг информацию о том, что он намерен уехать из Киева, отметив, что вся его семья остается в столице. Однако президент не стал уточнять свое местоположение из соображений безопасности.

«По имеющейся у нас информации, враг обозначил меня как цель номер один, а мою семью – как цель номер два. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства», – заявил Зеленский.

По словам украинского президента, в Киев уже проникли диверсионные группы.

Накануне российские военные начали специальную операцию на Украине для защиты жителей Донбасса. Украинские власти ввели в стране военное положение, президент подписал указ о всеобщей мобилизации, пишет «Свободная пресса». Между тем СМИ сообщают, что семья Зеленского, ряд политиков, депутатов и олигархов покинули Украину.

