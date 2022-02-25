Зеленский вновь призвал Путина к переговорам для прекращения военных действий

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал Россию возобновить переговоры для прекращении военной спецоперации. Видеообращение Зеленского транслировал телеканал Украина-24" и распространенному в соцсетях.

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«России все равно рано или поздно придется вести переговоры с нами, говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение», - выразил уверенность Зеленский. Он добавил, что потери самой России будут меньше в случае переговоров.

Зеленский ранее также заявлял, что готов вести переговоры о нейтральном статусе Украины и о гарантиях безопасности для российской стороны.

При этом ТАСС передает, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее напомнил журналистам, что для президента РФ Владимира Путина есть обязательный список тем на переговорах, среди которых нейтральный статус Украины, отказ от размещения вооружений и отказ от вступления в НАТО.