Зеленский вновь призвал Путина к переговорам для прекращения военных действий
Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал Россию возобновить переговоры для прекращении военной спецоперации. Видеообращение Зеленского транслировал телеканал Украина-24" и распространенному в соцсетях.
«России все равно рано или поздно придется вести переговоры с нами, говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение», - выразил уверенность Зеленский. Он добавил, что потери самой России будут меньше в случае переговоров.
Зеленский ранее также заявлял, что готов вести переговоры о нейтральном статусе Украины и о гарантиях безопасности для российской стороны.
При этом ТАСС передает, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее напомнил журналистам, что для президента РФ Владимира Путина есть обязательный список тем на переговорах, среди которых нейтральный статус Украины, отказ от размещения вооружений и отказ от вступления в НАТО.
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