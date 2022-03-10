«Нейтральная Украина?» Лавров и Кулеба не договорились о перемирии
Глава МИД РФ говорил о «холодном мире», «остервенелой» реакции Запада и дружественной Украине, его коллега признал, что Киев не хочет выполнять требования Москвы.
Глава МИД России Сергей Лавров впервые с начала спецоперации встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, после чего дал пресс-конференцию, развеявшую надежды мирового сообщества на прекращение огня.
Встреча министров прошла в четверг в Анталии при посредничестве главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и длилась около полутора часов.
ДРУЖЕСТВЕННАЯ И НЕЙТРАЛЬНАЯ
«Холодный мир лучше холодной войны», - начал Лавров с улыбкой, обсуждая с турецким министром погоду.
В ходе пресс-конференции глава МИД РФ улыбался меньше, отметив, что не обсуждал с Кулебой вопрос о прекращении огня на Украине.
«Я не удивлен, что господин Кулеба заявил, что не удалось договориться о прекращении огня. Здесь никто не собирался договариваться о прекращении огня», — сказал Сергей Викторович.
Так он прокомментировал слова Кулебы об отсутствии прогресса по поднятому им вопросу 24-часового прекращения огня.
Глава МИД РФ также заявил, что Украина взяла в проработку российский «проект юридического документа» об урегулировании, представленный на переговорах в Белоруссии.
«На последнем раунде переговоров в Белоруссии российская сторона представила предельно конкретные, уже в форме проекта юридического документа, соображения. И украинская сторона, взяв эти предложения в проработку в Киеве, заверила, что в скором времени даст на них конкретный ответ», - сказал Лавров.
Он также подчеркнул, что Россия хочет видеть Украину нейтральной и демилитаризированной, дружественной страной, в которой не будет запретов на все русское.
«Конечно же, мы хотим, чтобы Украина была нейтральной. (…) Президент Путин четко объяснил, почему он принял решение о проведении специальной военной операции. Мы хотим Украину, которая будет дружественной, демилитаризованной, Украину, в которой не будет угрозы создания очередного нацистского государства, в которой не будет запрета на русский язык, на русскую культуру, Русскую православную церковь», - разъяснил глава российского внешнеполитического ведомства.
КОРИДОРЫ И ПЕРЕГОВОРЫ
Сергей Лавров подтвердил, что предложения России по ежедневному открытию гуманитарных коридоров на Украине остается в силе.
«Мы подтвердили, что инициатива, с которой выступила в свое время российская сторона, по ежедневному открытию гуманитарных коридоров, - она остается в силе, маршруты таких коридоров, время их открытия определяются теми, кто контролирует обстановку на земле, исходя из анализа ситуации и исходя из необходимости выбирать наиболее безопасные, наиболее эффективные маршруты для выхода гражданских лиц», - сказал Лавров.
Со своей стороны, Дмитрий Кулеба подтвердил, что стороны продолжат искать решение гуманитарных вопросов.
«Мы договорились продолжить предпринимать попытки поиска решений гуманитарных вопросов на земле. Я буду готов встретиться снова в этом формате, если есть перспективы продуктивной дискуссии и поиска решений», - цитирует украинского министра ТАСС.
Глава МИД Украины также указал, что приехал на переговоры в Турцию с двумя целями.
«Я приехал на эти переговоры с двумя задачами. Первая - это организовать гуманитарный коридор из и в Мариуполь. Это наиболее сейчас сложный город с точки зрения гуманитарного положения. И вторая - это договориться о хотя бы 24-часовом перемирии для решения всех нужд людей», - сказал Кулеба, отметив, что переговоры с Лавровым «были легкими и тяжелыми».
При этом Кулеба подчеркнул, что Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Россией. «Украина не сдалась, не сдается и не сдастся», - заверил он, выразив надежду, что дипломатическое решение конфликта все-таки будет найдено.
В ходе встречи Лаврова с Кулебой также обсуждался вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским. Наверное, когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет. Но для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку. Три раунда состоялись. Наши предельно конкретные предложения взяты украинской стороной, и она нам обещала, что будут предельно конкретные ответы. Мы ждем», — сказал Лавров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии встречи Лаврова с Кулебой заявил, что вопрос о переговорах Путина с Зеленским находится на этапе переговоров глав МИД.
«Давайте дождемся и поймем, о чем они договорятся», - сказал представитель Кремля, напомнив, что Киев постоянно выходит с предложениями о переговорах президентов.
Сергей Лавров также отметил, что Россия выступает за любые контакты, которые могут способствовать выходу из кризиса на Украине, но белорусский трек пока безальтернативный.
«Эти контакты должны иметь добавленную стоимость, мы исходим из того, что они не будут использоваться, ... для того, чтобы подменить или обесценить реальный главный переговорный трек, который на белорусской территории развивается на уровне двух делегаций. (…) Сегодняшняя беседа подтвердила, что этот трек является безальтернативным», - констатировал Лавров.
ОСТЕРВЕНЕЛАЯ РЕАКЦИЯ
В ходе пресс-конференции глава МИД РФ также признался, что не верит в вероятность ядерного конфликта. При этом он назвал «остервенелой» реакцию Запада на действия РФ.
«Сейчас, конечно, реакция Запада на наши действия, такая совершенно остервенелая, я бы сказал, простите меня за грубое слово, она показывает, что действительно идет бой не на жизнь, а на смерть, за право России быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов», - подчеркнул министр.
Лавров предупредил страны Запада об опасности поставок оружия Украине, отметил, что спецоперация «в целом идет по плану», и трижды объяснил зарубежным журналистам, что информация о роддоме в Мариуполе является фейком.
«Родильный дом - не в первый раз мы слышим гипотетические крики по поводу так называемых "зверств", которые "чинят российские вооруженные силы". 7 или 6 марта, сейчас точно не помню, но на заседании Совета безопасности ООН были предъявлены факты нашей делегацией о том, что этот родильный дом давно захвачен батальоном "Азов" (запрещен в РФ - прим. НСН) и прочими радикалами, откуда выгнали всех рожениц, всех медсестер и вообще весь обслуживающий персонал, это была база ультра-радикального батальона (…) Эти данные были предъявлены три дня назад. Поэтому делайте выводы сами, каким образом манипулируются общественные мнения во всем мире», - заключил министр.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ранее отмечал в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что все ждут результативных ответов от переговоров Лаврова с Кулебой, и у украинской стороны нет другого выхода, кроме как согласиться на нейтральный статус государства.
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