«Нейтральная Украина?» Лавров и Кулеба не договорились о перемирии

ДРУЖЕСТВЕННАЯ И НЕЙТРАЛЬНАЯ

«Холодный мир лучше холодной войны», - начал Лавров с улыбкой, обсуждая с турецким министром погоду.

В ходе пресс-конференции глава МИД РФ улыбался меньше, отметив, что не обсуждал с Кулебой вопрос о прекращении огня на Украине.

«Я не удивлен, что господин Кулеба заявил, что не удалось договориться о прекращении огня. Здесь никто не собирался договариваться о прекращении огня», — сказал Сергей Викторович.

Так он прокомментировал слова Кулебы об отсутствии прогресса по поднятому им вопросу 24-часового прекращения огня.

Глава МИД РФ также заявил, что Украина взяла в проработку российский «проект юридического документа» об урегулировании, представленный на переговорах в Белоруссии.

«На последнем раунде переговоров в Белоруссии российская сторона представила предельно конкретные, уже в форме проекта юридического документа, соображения. И украинская сторона, взяв эти предложения в проработку в Киеве, заверила, что в скором времени даст на них конкретный ответ», - сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что Россия хочет видеть Украину нейтральной и демилитаризированной, дружественной страной, в которой не будет запретов на все русское.

«Конечно же, мы хотим, чтобы Украина была нейтральной. (…) Президент Путин четко объяснил, почему он принял решение о проведении специальной военной операции. Мы хотим Украину, которая будет дружественной, демилитаризованной, Украину, в которой не будет угрозы создания очередного нацистского государства, в которой не будет запрета на русский язык, на русскую культуру, Русскую православную церковь», - разъяснил глава российского внешнеполитического ведомства.