Лавров: Россия серьезно настроена найти решение на переговорах с Украиной

Россия серьезно настроена найти решение в переговорах с Украиной, они не должны созываться просто для «говорильни». Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

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По словам Лаврова, Москва признательна всем, кто предлагает содействие в урегулировании кризиса на Украине.

Ранее политолог Алексей Чадаев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что переговоры глав МИД России и Украины в Анталье могут привести к началу диалога между главами обоих государств.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссия
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