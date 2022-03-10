Лавров: Россия серьезно настроена найти решение на переговорах с Украиной
Россия серьезно настроена найти решение в переговорах с Украиной, они не должны созываться просто для «говорильни». Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
По словам Лаврова, Москва признательна всем, кто предлагает содействие в урегулировании кризиса на Украине.
Ранее политолог Алексей Чадаев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что переговоры глав МИД России и Украины в Анталье могут привести к началу диалога между главами обоих государств.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru