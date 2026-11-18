СМИ: Принц Гарри заявил о готовности вернуться в армию и воевать с Россией
Принц Гарри заявил, что готов вернуться на военную службу в Великобритании, если возникнет такая необходимость на фоне «угрозы со стороны России». Об этом герцог Сассекский рассказал в интервью подкасту британской газеты The Telegraph.
По его словам, отсутствие ударов беспилотников и ракет по территории королевства не означает, что оно не находится в состоянии конфликта с РФ. Он считает, что европейские государства уже осознали масштаб происходящего. При этом Гарри опасается, что разногласия внутри континента могут помешать совместным действиям в сфере безопасности.
Герцог добавил, что Великобритании и другим странам необходимо готовиться к возможному обострению ситуации. По его мнению, бывшие военнослужащие, в том числе ветераны, якобы должны сохранять готовность вернуться в строй.
Гарри подчеркнул, что готов вновь вступить в вооруженные силы. Сам он провел десять лет в армии и дважды участвовал в операциях в Афганистане в качестве пилота ударного вертолета Apache. Военная карьера закончилась в 2015 году.
Ранее министр обороны Великобритании Уэс Стритинг высказался о последствиях победы России в украинском конфликте.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Ушаков: Встреча Путина и Трампа пройдет после заседания саммита АТЭС
- Путин: Более 1,3 млн россиян посетили Таиланд за девять месяцев
- В Северодвинске медик не помог «ожившей» в морге пенсионерке
- СМИ: Путин на саммите АТЭС дал отпор попыткам изоляции России
- СМИ: Принц Гарри заявил о готовности вернуться в армию и воевать с Россией
- Португалия отказалась отправлять Украине истребители F-16
- Продюсер Рудченко: Меладзе может петь на украинском ради денег
- Юрист предупредил о скрытых долгах по старым банковским картам
- Политолог оценил последствия переговоров России и США для Европы
- СМИ: В Сербии молодой россиянин получил перелом черепа в драке