По его словам, отсутствие ударов беспилотников и ракет по территории королевства не означает, что оно не находится в состоянии конфликта с РФ. Он считает, что европейские государства уже осознали масштаб происходящего. При этом Гарри опасается, что разногласия внутри континента могут помешать совместным действиям в сфере безопасности.



Герцог добавил, что Великобритании и другим странам необходимо готовиться к возможному обострению ситуации. По его мнению, бывшие военнослужащие, в том числе ветераны, якобы должны сохранять готовность вернуться в строй.



Гарри подчеркнул, что готов вновь вступить в вооруженные силы. Сам он провел десять лет в армии и дважды участвовал в операциях в Афганистане в качестве пилота ударного вертолета Apache. Военная карьера закончилась в 2015 году.



Ранее министр обороны Великобритании Уэс Стритинг высказался о последствиях победы России в украинском конфликте.

