Лавров: Холодный мир лучше холодной войны

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что холодный мир лучше холодной войны. Об этом сообщает ТАСС.

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В четверг Лавров принимает участие в дипломатическом форуме в Анталье. На полях мероприятия министр при участии Чавчушоглу проводит встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Встретившись с министром иностранных дел Турции, Лавров отметил, что в стране «не очень тепло». Чавушоглу подтвердил, что в Анталье стоит необычно прохладная погода.

«Холодный мир лучше холодной войны», — заметил глава российского МИД.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияМИДСергей Лавров
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