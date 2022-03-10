Лавров: Холодный мир лучше холодной войны

В четверг Лавров принимает участие в дипломатическом форуме в Анталье. На полях мероприятия министр при участии Чавчушоглу проводит встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Встретившись с министром иностранных дел Турции, Лавров отметил, что в стране «не очень тепло». Чавушоглу подтвердил, что в Анталье стоит необычно прохладная погода.

«Холодный мир лучше холодной войны», — заметил глава российского МИД.

