Кулеба заявил, что Украина не намерена выполнять выдвинутые Россией требования

По его словам, на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Турции обсуждались вопросы прекращения огня.

«Мы подняли вопрос прекращения огня, чтобы разрешить наиболее довлеющие гуманитарные проблемы... мы не достигли прогресса, так как кажется, что по нему принимают решение другие люди в России», - заявил украинский министр.

Кулеба добавил, что Украина не намерена выполнять выдвинутые Россией требования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил обсуждение и поиск компромисса о возможности признания Крыма и республик Донбасса, сообщает RT.