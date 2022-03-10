Кулеба заявил, что Украина не намерена выполнять выдвинутые Россией требования

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к дипломатическим решениям конфликта, однако пока их нет, сообщает ТАСС.

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По его словам, на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Турции обсуждались вопросы прекращения огня.

«Мы подняли вопрос прекращения огня, чтобы разрешить наиболее довлеющие гуманитарные проблемы... мы не достигли прогресса, так как кажется, что по нему принимают решение другие люди в России», - заявил украинский министр.

Кулеба добавил, что Украина не намерена выполнять выдвинутые Россией требования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил обсуждение и поиск компромисса о возможности признания Крыма и республик Донбасса, сообщает RT.

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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:ДонбассПереговорыМИД РФМИД Украины
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