«Другого выхода нет»: В Госдуме заявили, что Украине придется согласиться на нейтральный статус

Депутат отметил, что Североатлантический альянс обещал Украине всестороннюю поддержку, однако сейчас просто откупается, поставляя не самое лучшее оружие.

«За многие годы Украине обещали всяческую поддержку. Обещали и то, что Украина войдет в НАТО. Они говорили: "Если что-то произойдет, не волнуйтесь, вперед, ребята!". Также альянс обещал поставлять оружие. Но сегодня многие поставки оружия со стран НАТО похожи на то, что они просто откупаются. Те же поляки, когда запахло жаренным, отказались поставлять самолеты. Уже видно, что расширяются протестные настроения и среди украинцев, потому что они понимают, что США их кидают», - резюмировал Чепа.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине, назвав ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию». С начала спецоперации прошло уже три раунда переговоров делегаций России и Украины. Политолог Алексей Чадаев в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что максимальные уступки, на которые готова пойти Россия на переговорах с Украиной, могут касаться отказа Киева от внеблокового статуса и перехода под защиту США.

