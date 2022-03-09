«Другого выхода нет»: В Госдуме заявили, что Украине придется согласиться на нейтральный статус
Среди украинцев расширяются протестные настроения к НАТО, потому что они понимают, что США их «кинули», заявил НСН депутат Алексей Чепа.
От переговоров министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы все ждут результативных ответов, и у украинской стороны нет другого выхода, кроме как согласиться на нейтральный статус государства, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Президент Турции Реджеп Эрдоган во время выступления в Анкаре 9 марта выразил надежду, что возможная встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы приведет к установлению режима прекращения огня на Украине. Встреча должна состояться 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье.
«Не надо отказываться ни от каких форм и возможностей контактов. У нас есть много вопросов, которые они больше понимают, чем некие политики. Мы от всех встреч ждем результативных ответов. В первую очередь на договоренности надеются люди. Все хотят, чтобы стороны договорились и быстрее пришли к общему знаменателю. Но другого выхода у Украины [ кроме как согласиться на нейтральный статус – прим. НСН] нет. Украинская власть это прекрасно сейчас видит», - сказал Чепа.
Депутат отметил, что Североатлантический альянс обещал Украине всестороннюю поддержку, однако сейчас просто откупается, поставляя не самое лучшее оружие.
«За многие годы Украине обещали всяческую поддержку. Обещали и то, что Украина войдет в НАТО. Они говорили: "Если что-то произойдет, не волнуйтесь, вперед, ребята!". Также альянс обещал поставлять оружие. Но сегодня многие поставки оружия со стран НАТО похожи на то, что они просто откупаются. Те же поляки, когда запахло жаренным, отказались поставлять самолеты. Уже видно, что расширяются протестные настроения и среди украинцев, потому что они понимают, что США их кидают», - резюмировал Чепа.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине, назвав ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию». С начала спецоперации прошло уже три раунда переговоров делегаций России и Украины. Политолог Алексей Чадаев в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что максимальные уступки, на которые готова пойти Россия на переговорах с Украиной, могут касаться отказа Киева от внеблокового статуса и перехода под защиту США.
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