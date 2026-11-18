Португалия отказалась отправлять Украине истребители F-16
Португалия не планирует передавать истребители F-16, поскольку они необходимы для защиты собственного воздушного пространства. Об этом заявил министр иностранных дел республики Паулу Ранжел во время визита в Киев 18 ноября. Его позицию приводит МИД Украины.
Он уточнил, что португальские вооруженные силы должны обеспечивать безопасность как сухопутных, так и морских границ государства. По его словам, риски для безопасности страны достаточно высоки, поэтому Лиссабон не может передать самолеты.
При этом Португалия допускает другие варианты военной поддержки. Упоминались в том числе потенциальные поставки оборудования для F-16 и помощь в подготовке украинских пилотов. Однако такие решения потребуют дополнительной оценки возможностей бюджета Минобороны.
При этом в 2026 году Лиссабон уже выделил €50 млн на закупку средств противовоздушной обороны по программе PURL. Еще столько же хотят предоставить в ближайшее время.
Плюс стороны готовят пятилетнюю программу SAFE на €125 млн для закупки украинских и португальских БПЛА.
На днях НСН писала, что Чехия обсудит поставку Киеву самолетов для борьбы с дронами.
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