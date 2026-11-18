Он уточнил, что португальские вооруженные силы должны обеспечивать безопасность как сухопутных, так и морских границ государства. По его словам, риски для безопасности страны достаточно высоки, поэтому Лиссабон не может передать самолеты.



При этом Португалия допускает другие варианты военной поддержки. Упоминались в том числе потенциальные поставки оборудования для F-16 и помощь в подготовке украинских пилотов. Однако такие решения потребуют дополнительной оценки возможностей бюджета Минобороны.



При этом в 2026 году Лиссабон уже выделил €50 млн на закупку средств противовоздушной обороны по программе PURL. Еще столько же хотят предоставить в ближайшее время.



Плюс стороны готовят пятилетнюю программу SAFE на €125 млн для закупки украинских и португальских БПЛА.



На днях НСН писала, что Чехия обсудит поставку Киеву самолетов для борьбы с дронами.

