«Привести в чувство»: Чем могут помочь переговоры Лаврова и Кулебы в Турции

«Думаю, самое важное и самое интересное будет происходить за пределами камер, в непубличной части разговора. Эта встреча будет прологом к организации прямых переговоров первых лиц. В Беловежской пуще Украина торгуется и тянет время. Но уже сейчас видно, что позиция украинской власти существенно сдвинулась. То есть уже как решенное дело обсуждается невступление Украины в НАТО и внеблоковый статус. Думаю, по другим вопросам позиция тоже поменялась. Но нужно понимать, в какой степени украинские власти руководят тем, что происходит на Украине и в какой степени они автономны в принятии решений и устойчивы с точки зрения своих же радикалов», - отметил он.

По его мнению, российская спецоперация на Украине была начата для того, чтобы поставить украинские власти на место.