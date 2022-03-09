«Привести в чувство»: Чем могут помочь переговоры Лаврова и Кулебы в Турции
Политолог Алексей Чадаев объяснил, что украинские власти не вполне автономны в принятии решений, а также неустойчивы со стороны своих же радикалов.
Переговоры глав МИД России и Украины в Анталье могут привести к началу диалога между главами обоих государств. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил политолог Алексей Чадаев.
Ранее СМИ сообщили, что министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба могут встретиться в турецкой Анталье для обсуждения спецоперации на Украине. Чадаев отметил, что встреча глав МИД находится на более высоком уровне, чем переговоры представителей обеих сторон в Беловежской пуще.
«Думаю, самое важное и самое интересное будет происходить за пределами камер, в непубличной части разговора. Эта встреча будет прологом к организации прямых переговоров первых лиц. В Беловежской пуще Украина торгуется и тянет время. Но уже сейчас видно, что позиция украинской власти существенно сдвинулась. То есть уже как решенное дело обсуждается невступление Украины в НАТО и внеблоковый статус. Думаю, по другим вопросам позиция тоже поменялась. Но нужно понимать, в какой степени украинские власти руководят тем, что происходит на Украине и в какой степени они автономны в принятии решений и устойчивы с точки зрения своих же радикалов», - отметил он.
По его мнению, российская спецоперация на Украине была начата для того, чтобы поставить украинские власти на место.
«Вся спецоперация была про вразумление и приведение в чувство людей, которые почувствовали безнаказанность, причем именно в военно-силовой сфере. Поэтому сейчас происходит долгий процесс переосмысления реальности. Украинское руководство живет в своем мире, в котором его поддерживает все прогрессивное человечество против России. И это, конечно, придает им сил и уверенности в любой своей позиции. Но вопрос - что им важнее: будущее собственной страны или дружба с прогрессивным человечеством?» - уточнил политолог.
Ранее Алексей Чадаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что признание Крыма, ЛНР и ДНР, а также денацификация и демилитаризация Украины – это основные условия прекращения российской спецоперации.
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