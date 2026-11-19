По данным агентства, Путин впервые за девять лет появился на «семейном фото» лидеров АТЭС, заняв центральное место рядом с Си Цзиньпином и Трампом в знак решительного протеста против попыток западных стран изолировать его на мировой арене.

Присутствие президента России в центре внимания на международном мероприятии и его взаимодействие с лидерами Китая и США демонстрируют сохранение дипломатического статуса РФ на мировой арене.

Саммит АТЭС стал свидетельством того, что попытки отстранить Москву от международных контактов не привели к ее полной изоляции.

Тема Украины не будет обсуждаться на переговорам Владимира Путина с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, однако продолжительность встречи никто ограничивать на практике не будет, заявил НСН чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.

