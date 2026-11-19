СМИ: Путин на саммите АТЭС дал отпор попыткам изоляции России
Участие российского лидера Владимира Путина в саммите АТЭС в КНР, где он оказался в центре внимания наряду с президентом США Дональдом Трампом, сводит на нет попытки Запада изолировать Москву, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, Путин впервые за девять лет появился на «семейном фото» лидеров АТЭС, заняв центральное место рядом с Си Цзиньпином и Трампом в знак решительного протеста против попыток западных стран изолировать его на мировой арене.
Присутствие президента России в центре внимания на международном мероприятии и его взаимодействие с лидерами Китая и США демонстрируют сохранение дипломатического статуса РФ на мировой арене.
Саммит АТЭС стал свидетельством того, что попытки отстранить Москву от международных контактов не привели к ее полной изоляции.
Тема Украины не будет обсуждаться на переговорам Владимира Путина с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, однако продолжительность встречи никто ограничивать на практике не будет, заявил НСН чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.
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