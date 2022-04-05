«На вашей совести!» Небензя обвинил Зеленского на Совбезе ООН по Буче

НЕБЕНЗЯ: СОВЕСТЬ ЗЕЛЕНСКОГО И УЖАСАЮЩАЯ ПРОВОКАЦИЯ

Однако начал Небензя с претензий к британской стороне.

«Позвольте выразить протест в связи с тем, что только как начавшееся британское председательство обошлось с двумя нашими запросами на созыв заседания Совета безопасности в связи с ужасающей провокаций украинских радикалов в городе Буча – сначала регулярного, которое мы запросили в воскресенье на понедельник, а потом и экстренного», - сказал российский постпред.

По его словам, Лондон вынес «авторитарное, ни с кем не согласованное решение о том, что эту тему лучше было бы обсудить сегодня».

Постоянный представитель Британии при ООН Барбара Вудворд пообещала в ответ, что «председатель не будет отказываться проводить заседания в будущем».

Далее Небензя перешел к главной теме – распространенным западными СМИ кадрами с погибшими в Буче, которые в России называют «фейком».

«Мы оставляем на вашей совести бездоказательные и огульные обвинения в адрес российских военнослужащих, которые не подтверждаются никакими свидетельствами очевидцев», - подчеркнул Небензя, обращаясь к Зеленскому, участвовавшим в заседании по видеосвязи.

Он отметил, что в украинской и западной версии событий в Буче есть большие несостыковки, при этом сотни людей готовы дать показания о преступлениях неонацистов на Украине.