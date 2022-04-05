«На вашей совести!» Небензя обвинил Зеленского на Совбезе ООН по Буче
Небензя указал на нестыковки в версии Украины и обвинил Лондон в «авторитаризме», Зеленский пожаловался на право вето России, а Гутерриш выступил за мирные переговоры.
Отвергнув два запроса России, Совбез ООН с третьей попытки все-таки провел во вторник в Нью-Йорке заседание по ситуации на Украине.
Постпред России при ООН Василий Небензя указал на нестыковки в версиях Киева и Запада по событиям в городе Буча, оставив на совести президента Украины «бездоказательные и огульные обвинения».
Со своей стороны, украинский лидер Владимир Зеленский предложил Совбезу исключить Россию или самораспуститься, а генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к «немедленному» прекращению боевых действий, а также независимому расследованию событий.
НЕБЕНЗЯ: СОВЕСТЬ ЗЕЛЕНСКОГО И УЖАСАЮЩАЯ ПРОВОКАЦИЯ
Однако начал Небензя с претензий к британской стороне.
«Позвольте выразить протест в связи с тем, что только как начавшееся британское председательство обошлось с двумя нашими запросами на созыв заседания Совета безопасности в связи с ужасающей провокаций украинских радикалов в городе Буча – сначала регулярного, которое мы запросили в воскресенье на понедельник, а потом и экстренного», - сказал российский постпред.
По его словам, Лондон вынес «авторитарное, ни с кем не согласованное решение о том, что эту тему лучше было бы обсудить сегодня».
Постоянный представитель Британии при ООН Барбара Вудворд пообещала в ответ, что «председатель не будет отказываться проводить заседания в будущем».
Далее Небензя перешел к главной теме – распространенным западными СМИ кадрами с погибшими в Буче, которые в России называют «фейком».
«Мы оставляем на вашей совести бездоказательные и огульные обвинения в адрес российских военнослужащих, которые не подтверждаются никакими свидетельствами очевидцев», - подчеркнул Небензя, обращаясь к Зеленскому, участвовавшим в заседании по видеосвязи.
Он отметил, что в украинской и западной версии событий в Буче есть большие несостыковки, при этом сотни людей готовы дать показания о преступлениях неонацистов на Украине.
ЗЕЛЕНСКИЙ: ИСКЛЮЧИТЬ РОССИЮ ИЛИ САМОРАСПУСТИТЬСЯ
Со своей стороны, Владимир Зеленский посоветовал Совбезу ООН исключить Россию, имеющую право вето.
«Сейчас нам необходимы решения от Совета Безопасности ООН, нацеленные на восстановление мира на Украине. Если вы не знаете, как принять такое решение, то можете сделать две вещи: исключить Россию (…) чтобы она не могла блокировать решения, (…) реформировать систему безопасности, либо, если не будет другого варианта и альтернативы, то вы все должны самораспуститься», - сказал украинский президент.
При этом он указал на необходимость «преобразования системы» ООН, предложив собрать в «мирном Киеве» глобальную конференцию по реформированию мировой системы безопасности.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил в более спокойном ключе.
«Нам нужны серьезные мирные переговоры, базирующиеся на принципах, заложенных в Уставе ООН», - сказал Гутерриш, добавив, что боевые действия на Украине должны «прекратиться немедленно».
Он также призвал к независимому расследованию ситуации в Буче, которое должно гарантировать привлечение к ответственности виновных.
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюн заявил, что «любые обвинения должны опираться на факты», признавшись, что кадры и сообщения о гибели мирных жителей в Буче «потрясают».
«Стороны должны проявлять сдержанность и избегать необоснованных обвинений», - добавил представитель Поднебесной.
ПЯТЫЙ ПАКЕТ И АТАКА НА ДИПЛОМАТОВ
Заседание Совбеза ООН прошло на фоне беспрецедентного демарша стран в Европы в отношении российских дипломатов. За последние два дня о высылке десятков дипломатов объявили Италия, Испания, Франция, Германия, страны Балтии, Дания, Швеция, Словения и Евросоюз. Всего с начала спецоперации на Украине Запад заявил о высылке более 300 человек, подсчитали РИА Новости.
Кроме того, во вторник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала предложения по пятому пакету антироссийских санкций.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что распространённым Украиной видео о событиях в Буче нельзя доверять, так как специалисты Минобороны РФ выявили в них признаки фейков и подлога.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал кадры из Бучи «фейковой атакой», инсценированной через несколько дней после выхода из этого города российских войск.
А глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разоблачить причастных к провокации в Буче с учетом статьи о фейках о Вооруженных силах РФ, предполагающей до 15 лет тюрьмы.
На момент выхода материала заседание Совбеза ООН по Украине еще продолжается.
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