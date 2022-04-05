Зеленский допустил, что не встретится с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что не будет встречаться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина-24».

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По словам Зеленского, отказаться от переговоров — самая легкая позиция.

«Самое сложное — говорить, что они [Россия] сделали ... и при этом найти возможность встречаться и на этой встрече найти выход. И при этом не утратить свою территорию. Может так случиться, что и не будет встречи [с Путиным]», — заявил украинский президент.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Владимир ПутинВладимир Зеленский
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