Зеленский допустил, что не встретится с Путиным

По словам Зеленского, отказаться от переговоров — самая легкая позиция.

«Самое сложное — говорить, что они [Россия] сделали ... и при этом найти возможность встречаться и на этой встрече найти выход. И при этом не утратить свою территорию. Может так случиться, что и не будет встречи [с Путиным]», — заявил украинский президент.

