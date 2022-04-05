В Кремле сомневаются в беспристрастности расследования провокации в Буче

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что необходимо продумать, насколько в настоящий момент возможно действительно беспристрастное международное расследование провокации в Буче, сообщает РИА Новости.

Небензя представил доказательство постановки в Буче

«Нейтральное, неангажированное и беспристрастное», - подчеркнул он.

По его словам, в Кремле сомневаются в том, что возможность такого расследования сейчас существует.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что цель провокации в Буче заключается в дискредитации России, попытке обосновать санкции, поставки оружия и другие недружественные действия, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:РасследованиеРоссияУкраинаДмитрий Песков
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