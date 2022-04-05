В Кремле сомневаются в беспристрастности расследования провокации в Буче

«Нейтральное, неангажированное и беспристрастное», - подчеркнул он.

По его словам, в Кремле сомневаются в том, что возможность такого расследования сейчас существует.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что цель провокации в Буче заключается в дискредитации России, попытке обосновать санкции, поставки оружия и другие недружественные действия, сообщает RT.