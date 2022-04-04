Бастрыкин поручил расследовать украинскую провокацию в Буче

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать оценку провокации Украины об убийстве мирных жителей в Буче под Киевом. Об этом сообщает пресс-служба СК.

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Главному следственному управлению ведомства предстоит проанализировать информацию о произошедшем, «принять исчерпывающие меры к разоблачению всех причастных к этому лиц» и дать процессуальную оценку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации».

По данным СК, Минобороны Украины в целях дискредитации российских военных распространило в зарубежных СМИ видеозаписи из Бучи, якобы доказывающие массовое уничтожение мирных жителей.

Ранее Министерство обороны РФ опровергло обвинения в убийстве жителей Бучи военнослужащими ВС РФ. В ведомстве подчеркнули, что российские военные покинули город 30 марта, а «доказательства» якобы совершенных ими преступлений появились несколько дней спустя, когда в Бучу прибыли украинские силовики.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФУкраинаСледственный КомитетАлександр Бастрыкин
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