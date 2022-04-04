«Фейковая атака». Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Бучи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг украинской Бучи является очередной фейковой атакой, сообщает РИА Новости.
По его словам, «украинские представители и их западные покровители» устроили инсценировку через несколько дней после того, как из города «вышли российские военнослужащие в соответствии с планами».
Глава МИД РФ добавил, что теперь её «разгоняют по всем каналам и социальным сетям».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что распространённым Украиной видео о событиях в Буче нельзя доверять, так как специалисты Минобороны РФ выявили в материалах Киева признаки фейков и подлога, сообщает RT.
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