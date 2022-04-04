«Фейковая атака». Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Бучи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг украинской Бучи является очередной фейковой атакой, сообщает РИА Новости.

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По его словам, «украинские представители и их западные покровители» устроили инсценировку через несколько дней после того, как из города «вышли российские военнослужащие в соответствии с планами».

Глава МИД РФ добавил, что теперь её «разгоняют по всем каналам и социальным сетям».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что распространённым Украиной видео о событиях в Буче нельзя доверять, так как специалисты Минобороны РФ выявили в материалах Киева признаки фейков и подлога, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ФейкРоссияУкраинаМИД РФСергей Лавров
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