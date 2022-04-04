«Фейки и подлоги»: Россия требует от ООН расследовать события в Буче

Великобритания заблокировала инициативу России о необходимости проведения заседания Совбеза ООН по провокационному видео, якобы снятому в городе Буча Киевской области.

При этом в Москве продолжают настаивать, что ситуация с фейковым видео должна обсуждаться на «самом высоком уровне», и отвергают причастность к гибели мирных жителей.

В выходные украинские СМИ распространили видеозапись с лежащими на дороге погибшими людьми. В Минобороны РФ назвали этот ролик «провокацией»

АНГЛИЙСКИЕ ТРАДИЦИИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целью распространения этого видео является «срыв мирных переговоров и эскалация насилия».

«Вчера в худших английских традициях председательствующая в СБ ООН Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче. Россия сегодня вновь потребует созыва СБ ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе», - написала Захарова в Telegram.

Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что эта тема требует международного обсуждения.

«Мы считаем, что эта тема должна обсуждаться на максимально высоком уровне, поэтому была наша инициатива рассмотреть эту тему на Совбезе (ООН – прим. НСН). Знаем, что эта инициатива была заблокирована. Наши дипломаты продолжат активные усилия, чтобы продвинуть этот вопрос на повестку дня Совбеза. Тема слишком серьезная», - сказал Песков.

По его словам, этим видеоматериалам «во многом нельзя доверять», поскольку эксперты Минобороны РФ выявили там «признаки видеоподлогов и тех или иных фейков».

«Фактология, календарная последовательность событий также не говорит в пользу достоверности этих утверждений», - добавил представитель Кремля.

ПРОВОКАЦИЯ И ДИСКРЕДИТАЦИЯ

В Минобороны РФ отвергли обвинения в убийстве мирных жителей Бучи, указав, что российские военные покинули этот город еще 30 марта.

«За время нахождения Бучи под контролем российских ВС ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. (…) Все время, пока город находился под контролем российских вооруженных сил, и тем более после, вплоть до сегодняшнего дня, в Буче местные жители свободно передвигались по городу и пользовались сотовой связью», - говорится в заявлении военного ведомства.

В Минобороны считают, что фото и видео из Бучи являются постановкой киевского режима для западных СМИ.

В ведомстве подчеркнули, что «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, после того, как в Бучу прибыли украинские телевизионщики и сотрудники СБУ.

При этом в Минобороны напомнили, что мэр Бучи Анатолий Федорук в видеообращении 31 марта подтвердил, что в городе нет российских военных, не упоминая при этом о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях.

Со своей стороны, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил выявить всех причастных к распространению этих видеозаписей и дать их действиям процессуальную оценку по статье о фейках о Вооруженных силах РФ, предполагающей до 15 лет тюрьмы.

В СК РФ подчеркнули, что Минобороны Украины распространило этих видео по западным СМИ «в целях дискредитации российских военнослужащих».

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский после появления видео пригласил в Бучу бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози.

По его утверждению, Совбез ООН 5 апреля рассмотрит обвинения Киева в адрес Москвы в связи со спецоперацией на Украине.

Со своей стороны, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признался, что «глубоко поражён картинами мирных граждан, убитых в Буче на Украине», заявив о необходимости проведения независимого расследования.

