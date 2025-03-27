По данным российского оборонного ведомства, в среду вечером в Брянской области из-за атаки дрона произошло отключение ЛЭП, кроме того, вновь была попытка атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа в Крыму.



Также в четверг утром в результате артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» выведена из строя трансформаторная подстанция.

Ранее в Минобороны заявили о попытках Киева сорвать российско-американские договоренности, напоминает «Свободная пресса».

