Минобороны России: ВСУ продолжают бить по объектам энергоинфраструктуры РФ

ВСУ продолжают наносить удары по объектам российской энергоинфраструктуры, сообщили в Минобороны России.

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По данным российского оборонного ведомства, в среду вечером в Брянской области из-за атаки дрона произошло отключение ЛЭП, кроме того, вновь была попытка атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа в Крыму.

Также в четверг утром в результате артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» выведена из строя трансформаторная подстанция.

Ранее в Минобороны заявили о попытках Киева сорвать российско-американские договоренности, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияВСУУкраина

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