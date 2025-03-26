«Механизм принуждения»: Рогов ждет от США санкций для Зеленского за нарушение моратория
Вашингтон может ввести как персональные санкции против Зеленского, так и связанные с поставками оружия и разведданных Украине, сказал в эфире НСН Владимир Рогов.
Украина не соблюдает мораторий на удары по энергообъектам, поэтому Вашингтон должен повлиять на лидера киевского режима, заявил в интервью НСН председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее в Кремле назвали согласованные Россией и США объекты, попадающие под действие 30-дневного моратория на удары по энергосистеме. В их числе, в частности, нефтеперерабатывающие предприятия, нефтепроводы, газопроводы и хранилища, электростанции, АЭС и дамбы гидроэлектростанций. При этом в Минобороны РФ сообщили 26 марта, что ВСУ нарушили договоренности, попытавшись атаковать энергообъекты в Крыму, Брянской и Курской областях. Рогов отметил, что мораторий выгоден обеим сторонам, но Киев не стремится его соблюдать.
«Это выгодно всем, потому что ущерб от ударов ощутим. Мы видим экономический ущерб в виде снижения объемов экспорта, роста цен, сокращения нефтепереработки. Это шаг вперед, безусловно. Главное, чтобы были санкции за несоблюдение, потому что мы знаем, что у Зеленского и других главарей этого режима нет никакой проблемы пообещать, а потом просто не выполнять. Здесь очень важен механизм принуждения к выполнению и санкции. У США есть весь алгоритм действий для того, чтобы эти санкции вводить, как персональные в отношении Зеленского, так и системные, секторальные и прочие, будь то обеспечение вооружением, развединформацией или вообще касающиеся вопросов безопасности», - подчеркнул он.
По словам Рогова, и после российско-американских заявлений Киев нарушает договоренности.
«Удары со стороны Украины продолжаются, несмотря на то, что Вашингтон сообщил о готовности режима Зеленского это соблюдать. Это четко показывает, что никакой субъектности нет, что ответственность тут же перекладывают на Вашингтон, но при этом нарушения продолжается. Мы видим удары, попытки ударов, мы видим летящие дроны-камикадзе и прочие вещи, которые происходят уже после заявления», - возмутился председатель комиссии ОП по вопросам суверенитета.
При этом Рогов отметил, что удары по военным производствам и подобным объектам под мораторий не попадают.
«Я не вижу моратория на нанесение ударов по инфраструктурным объектам, используемым для ведения боевых действий. Здесь нет, например, тех же военных производств, а мы видим, что основные удары наносятся именно по военным производствам, по ремонтным базам ВСУ. Нефтехранилище – это одно, а подходит ли сюда хранилище топлива для авиации? Например, после удара по аэродрому Умань в Черкасской области резко сократилось количество вылетов боевой авиации ВСУ. Так что мораторий нам не помешает двигаться дальше к своей цели», - заключил собеседник НСН.
Как сообщила пресс-служба Кремля, временный мораторий действует в течение 30 суток с 18 марта и может быть продлен. При этом в случае его нарушения одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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