«Механизм принуждения»: Рогов ждет от США санкций для Зеленского за нарушение моратория

Украина не соблюдает мораторий на удары по энергообъектам, поэтому Вашингтон должен повлиять на лидера киевского режима, заявил в интервью НСН председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Ранее в Кремле назвали согласованные Россией и США объекты, попадающие под действие 30-дневного моратория на удары по энергосистеме. В их числе, в частности, нефтеперерабатывающие предприятия, нефтепроводы, газопроводы и хранилища, электростанции, АЭС и дамбы гидроэлектростанций. При этом в Минобороны РФ сообщили 26 марта, что ВСУ нарушили договоренности, попытавшись атаковать энергообъекты в Крыму, Брянской и Курской областях. Рогов отметил, что мораторий выгоден обеим сторонам, но Киев не стремится его соблюдать.