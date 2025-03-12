«Радостный» сценарий: Экс-депутат Рады объяснил решение Киева «прекратить огонь»
Олег Царев заявил НСН, что для Зеленского будет идеальным сценарием отказ Москвы от прекращения огня, при этом «перемирие» будет в любом случае сопровождаться провокациями Киева.
Если Россия примет предложение о прекращении огня на 30 дней, украинский лидер Владимир Зеленский будет совершать провокации на линии соприкосновения, чтобы не отменять военное положение, заявил НСН бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.
Президент США Дональд Трамп заявил, что уже «сегодня или завтра» его люди проведут встречу с представителями России. Он надеется на полное прекращение огня в конфликте на Украине уже в ближайшие дни и хочет созвониться с Владимиром Путиным на этой неделе. Американцы воодушевлены тем, что Киев, настаивавший на прекращении огня только на море и в воздухе, теперь согласился на полное 30-дневное перемирие. Не участвовавший в переговорах президент Украины Владимир Зеленский это подтвердил. Царев уверен, что Россия знала, какие условия Киеву предложит Вашингтон.
«Переговоры США сначала были с российской стороной, а потом с украинской. Поэтому я уверен, что ничего из того, что американцы заявили украинской стороне, для России не было неожиданностью. Все было заранее согласовано. У Киева не было выхода. Если бы они не пошли на ультиматум США, у всех начались бы проблемы большие персонально – у Зеленского и его окружения. Начались бы санкции и уголовные дела. Если бы сейчас украинская делегация начала упираться, следующим требованием Трампа была бы отставка Зеленского. Они сказали, что все сделают, поэтому этого требования не прозвучало. Если они будут срывать договоренности, требования будут ужесточаться», - объяснил он.
По его словам, у Зеленского теперь есть два сценария, он в любом случае рассчитывает тянуть время после официального решения Москвы по этому вопросу.
«В связи с этим у Украины два сценария теперь. Они надеются, что Россия не примет перемирие, тогда Зеленский продолжит оставаться у власти, будет продолжаться конфликт. Это самый радостный сценарий для властей Украины. Второй сценарий, если Россия принимает перемирие, тогда Зеленский будет затягивать проведение выборов. Он будет пытаться устраивать провокации на линии соприкосновения, чтобы оставаться у власти. Главное для Зеленского – не останавливать военное положение. Чтобы назначить выборы, продление перемирия должно быть минимум на два месяца. С момента объявления выборов до выборов проходит три месяца. Эти три месяца должно быть перемирие», - пояснил собеседник НСН.
Разговоры о согласии Киева на временное прекращение огня являются не чем иным, как попыткой надавить на Россию, однако для нас это недопустимо, заявил экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев «Радиоточке НСН».
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