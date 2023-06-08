Минобороны России: контрнаступление ВСУ в Запорожской области было ожидаемо
Попытка ВСУ начать контрнаступление в Запорожской области не стала внезапной для Вооруженных сил России, заявил командующий группировкой российских сил на этом направлении генерал-полковник Александр Романчук, сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.
По его словам, противника ждали и были готовы к его наступлению.
«Своевременно силами войсковой разведки, подразделениями специального назначения, воздушной разведкой противник был вскрыт, — отметил Романчук.
Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ потеряли на запорожском направлении три танка Leopard, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Комитет Госдумы одобрил проект о поэтапном повышении призывного возраста
- Полковник Макгрегор: результатом наступления ВСУ станет потеря Одессы
- В Киеве заявили о критическом уровне воды в Каховском водохранилище
- Минобороны России: контрнаступление ВСУ в Запорожской области было ожидаемо
- Гладков: под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая
- СМИ: России заглушила сигнал GPS в Европе
- Генерал ВС США Милли заявил о существовании трех сверхдержав
- Минобороны: ВСУ потеряли на запорожском направлении три танка Leopard
- Москвичи назвали свои траты на аренду жилья
- Генштаб ВСУ опроверг сообщения о начале контрнаступления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru