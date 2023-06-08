Минобороны России: контрнаступление ВСУ в Запорожской области было ожидаемо

По его словам, противника ждали и были готовы к его наступлению.

«Своевременно силами войсковой разведки, подразделениями специального назначения, воздушной разведкой противник был вскрыт, — отметил Романчук.

Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ потеряли на запорожском направлении три танка Leopard, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



