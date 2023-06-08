Минобороны России: контрнаступление ВСУ в Запорожской области было ожидаемо

Попытка ВСУ начать контрнаступление в Запорожской области не стала внезапной для Вооруженных сил России, заявил командующий группировкой российских сил на этом направлении генерал-полковник Александр Романчук, сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

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По его словам, противника ждали и были готовы к его наступлению.

«Своевременно силами войсковой разведки, подразделениями специального назначения, воздушной разведкой противник был вскрыт, — отметил Романчук.

Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ потеряли на запорожском направлении три танка Leopard, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: пресс-служба Евгения Пригожина
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФЗапорожьеНаступлениеВСУ

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