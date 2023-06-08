Рогов сообщил о возобновлении боевых действий в Запорожской области

В Запорожской области возобновились активные боевые действия, написал в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Минобороны России: контрнаступление ВСУ в Запорожской области было ожидаемо

По его словам, ВСУ пытаются наступать на участке между городами Орехов и Токмак. Украинские военные идут на верную смерть, заявил Рогов.

«Наши ребята удерживают позиции в активной обороне», - подчеркнул политик.

Украинские войска в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва обороны российской армии, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава ведомства уточнил, что ВСУ потеряли до 350 человек и 30 танков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВСУУкраинаЗапорожье

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