Рогов сообщил о возобновлении боевых действий в Запорожской области
В Запорожской области возобновились активные боевые действия, написал в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, ВСУ пытаются наступать на участке между городами Орехов и Токмак. Украинские военные идут на верную смерть, заявил Рогов.
«Наши ребята удерживают позиции в активной обороне», - подчеркнул политик.
Украинские войска в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва обороны российской армии, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава ведомства уточнил, что ВСУ потеряли до 350 человек и 30 танков, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru