Рогов сообщил о возобновлении боевых действий в Запорожской области

По его словам, ВСУ пытаются наступать на участке между городами Орехов и Токмак. Украинские военные идут на верную смерть, заявил Рогов.

«Наши ребята удерживают позиции в активной обороне», - подчеркнул политик.

Украинские войска в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва обороны российской армии, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава ведомства уточнил, что ВСУ потеряли до 350 человек и 30 танков, передает «Радиоточка НСН».

