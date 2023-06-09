СМИ: дальнейшая помощь Вашингтона Киеву зависит от успеха контрнаступления

Как заявили представители администрации США высокого ранга, поддержка Вооруженных сил страны зависит от успеха контрнаступления. Если украинские войска добьются результатов, то Киев продолжит получать военную и экономическую помощь. В случае неудачи поддержка может прекратиться, однако это спровоцирует призывы к мирным переговорам, пишет издание.

Отмечается, что в настоящее время администрация Джо Байдена с тревогой наблюдает за контрнаступлением, так как кону исход военных действий и репутация американского лидера.

Как стало известно ранее, украинская армия потерпит катастрофическое поражение в ходе контрнаступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

