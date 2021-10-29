Депутат Рады обвинила Россию в «убийстве» украинской энергетики
Импорт электроэнергии из России и Белоруссии «убивает» энергетическую систему Украины, считает Депутат Верховной рады Людмила Буймистер. Об этом парламентарий заявила в эфире «4 канала».
По мнению парламентария, в украинской энергетике сложилась катастрофическая ситуация из-за провала в вопросе заготовки запасов угля, а также отсутствия поддержки добывающих предприятий страны.
«Второе, что убивает нашу энергетическую систему – это, конечно, этот импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Этот импорт убивает как угольную отрасль, так и отрасль тепловой генерации», — добавила Буймистер.
Депутат отметила, что из-за импорта украинские компании недополучают средства для нормального функционирования. По словам Буймистер, энергетическая зависимость от России и Белоруссии, к которой планомерно идет Украина, закончится плохо, пишет Газета.ру.
В конце октября истекает срок действия запрета на закупки электроэнергии из РФ и Белоруссии, установленного Национальной комиссией Украины, напоминает РИА ФАН. Украинские предприятия уже выкупили мощности, доступные для импорта в ноябре.
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